Datacenter da Amazon nos Emirados Árabes Unidos sofreu um incêndio

Um dos datacenters da Amazon, nos Emirados Árabes Unidos, foi atingido por objetos não identificados, o que provocou faíscas e um incêndio na instalação.

A informação foi avançada por vários meios internacionais, com a própria AWS a confirmar que uma das suas zonas de disponibilidade na região foi afetada. Segundo a empresa, o incidente ocorreu depois de “objetos” terem atingido a infraestrutura do data center, causando faíscas e um foco de incêndio.

Como medida preventiva, as autoridades locais procederam ao corte de energia elétrica na instalação para permitir a intervenção dos bombeiros e garantir a segurança do local.

A zona afetada corresponde a uma das Availability Zones da região, o que levou à indisponibilidade temporária de alguns serviços.

Que serviços foram impactados?

Entre os serviços afetados estiveram:

Instâncias de computação (EC2)

Serviços de base de dados

APIs de rede

Conectividade interna entre sistemas

A AWS indicou que a recuperação poderia demorar várias horas, recomendando aos clientes que utilizem arquiteturas multi-região ou múltiplas zonas de disponibilidade para mitigar este tipo de risco.

O incidente ocorre num momento de elevada tensão no Médio Oriente, com relatos de ataques envolvendo o Irão e outros países da região, no seguimento de confrontos que envolveram os Estados Unidos e Israel.

Importa sublinhar que a AWS, subsidiária da Amazon, não confirmou qualquer ligação direta entre o incidente e ações militares, mantendo a descrição oficial limitada ao termo “objetos”.