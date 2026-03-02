TCL Note A1 NXTPAPER: escrever como no papel, mas em formato digital

O TCL Note A1 NXTPAPER, o primeiro e-note NXTPAPER da marca, chega com a missão clara de aproximar o digital da experiência tradicional em papel. A tecnologia NXTPAPER Pure, combinada com vidro 3A Crystal Shield, proporciona uma visualização confortável, com menos reflexos e uma sensação mais natural ao olhar e ao toque.

A experiência é reforçada pela T-Pen Pro, que oferece latência ultrabaixa e 8.192 níveis de pressão, permitindo uma escrita fluida, precisa e muito próxima da caligrafia manual. Para estudantes, profissionais e criadores de conteúdos, a sensação é a de estar a escrever num caderno — mas com todas as vantagens do digital.

A integração de ferramentas de Inteligência Artificial eleva ainda mais o conceito. As funcionalidades de IA apoiam a organização de notas, a estruturação de conteúdos e a otimização de tarefas, transformando o equipamento num verdadeiro centro de produtividade portátil.

TCL TAB A1 Plus: entretenimento imersivo em qualquer lugar

Se o Note A1 aposta na concentração e produtividade, o TCL TAB A1 Plus vira-se para o consumo multimédia. O tablet integra um generoso ecrã de 12,2 polegadas com resolução 2.4K, desenvolvido com tecnologia TCL CSOT, garantindo cores vibrantes, contraste equilibrado e excelente definição.

A taxa de atualização de 120 Hz assegura navegação fluida, transições suaves e maior capacidade de resposta em jogos e conteúdos dinâmicos. O resultado é uma experiência visual mais natural e confortável, especialmente em streaming, desporto em direto e vídeos de curta duração.

O sistema de quatro altifalantes contribui para um som mais envolvente e dinâmico, criando um conjunto audiovisual equilibrado que potencia o consumo de conteúdos.

Em termos de design, o TAB A1 Plus aposta num corpo unibody totalmente em metal, combinando resistência, portabilidade e uma estética minimalista premium.

IA e multitasking mais inteligentes

No dia a dia, o tablet integra funcionalidades inteligentes como o Google Gemini, que atua como assistente pessoal para apoio em tarefas em tempo real. A função Circle to Search permite pesquisar instantaneamente qualquer elemento no ecrã apenas desenhando um círculo.

Ferramentas como Writing Assist e Text Assist reforçam a produtividade, simplificando fluxos de trabalho e tornando as interações mais eficientes.

A interface foi igualmente otimizada: o novo Magic Hub centraliza conteúdos para acesso rápido, enquanto as Large Folders facilitam a organização. A ativação mais rápida do ecrã dividido e das janelas flutuantes melhora significativamente o multitasking, proporcionando uma utilização mais intuitiva e contínua.