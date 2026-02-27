Medidas do iPhone dobrável divulgadas, após a Apple submeter pedido para iniciar a produção

Com outras marcas a terem já algumas gerações dos seus modelos dobráveis, há muito que se aguarda a proposta da Apple. Além do valor estimado de cerca de dois mil euros, sabe-se que o derradeiro lançamento pode estar para muito breve, tendo sido divulgados detalhes sobre as medidas do iPhone.

Através do Weibo, o leaker chinês "Fixed Focus Digital" contou que a Apple submeteu encomendas para a linha de produção do seu iPhone dobrável, indicando que o novo dispositivo deverá chegar às lojas este ano.

Segundo o website dedicado MacRumors, a linha de produção terá efetivamente recebido encomendas para o ecrã dobrável da Apple, indicando que o lançamento poderá ocorrer ainda este ano.

Segundo os detalhes partilhados, as encomendas da Apple revelam que o ecrã interior do dispositivo terá 7,8 polegadas,

Além disso, a largura da dobra mantém-se abaixo de 0,15 mm e o ângulo da dobra é inferior a 2,5 graus, indicando um bom desempenho do produto.

Um valor menor indica que a dobra é mais superficial, tornando-a menos visível ao olho e ao toque. O ângulo diz-se ser inferior a 2,5 graus, e um ângulo mais pequeno traduz-se numa transição mais suave e plana ao longo da dobra.

Segundo a mesma fonte, estes valores podem ser um tanto difíceis de avaliar, uma vez que as empresas concorrentes não publicam as medições das dobras dos seus dobráveis.

Rumores sobre o iPhone dobrável circulam há anos

Sabe-se, também, que o iPhone dobrável poderá apresentar um novo tipo de ecrã desenvolvido pela Samsung, descrito como "praticamente sem dobra".

Além de se esperar que seja "super fino", pelos rumores que forem sendo divulgados, o dobrável da Apple deverá ter um ecrã exterior de 5,5 polegadas.