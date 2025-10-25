iOS 26.1 passa a guardar fotos em segundo plano com apps de terceiros

A Apple corrigiu uma das frustrações mais antigas dos utilizadores de iPhone com o iOS 26.1.

Um novo framework integrado no PhotoKit vai finalmente permitir que as aplicações de terceiros façam cópias de segurança das fotos em segundo plano, de forma totalmente fiável e sem necessidade de intervenção manual.

Cópias de segurança fiáveis em segundo plano

Até agora, os serviços de armazenamento na cloud e as apps de fotografia de terceiros tinham de recorrer a soluções alternativas para conseguir guardar as imagens no iPhone.

Com frequência, o processo era interrompido assim que a aplicação era fechada ou o dispositivo entrava em modo de espera, obrigando o utilizador a reiniciar manualmente a sincronização.

Com o iOS 26.1, o problema fica resolvido. O sistema operativo passa a gerir ele próprio o processo de cópia de segurança em nome das aplicações, controlando de forma inteligente a ligação de rede, o consumo de energia e a planificação das tarefas para garantir uma execução sem falhas, mesmo quando o iPhone está bloqueado.

Nova extensão do PhotoKit

A Apple explica o funcionamento na sua documentação oficial:

No iOS 26.1 e versões posteriores, o PhotoKit introduz uma nova extensão chamada Background Resource Upload, que permite às apps de fotografia oferecer uma experiência de cópia de segurança na cloud fluida. O sistema gere os envios em nome da aplicação e processa-os em segundo plano, mesmo quando o utilizador muda para outras apps ou bloqueia o dispositivo. O sistema chama a extensão quando é altura de processar os uploads e gere automaticamente a conectividade de rede, a energia e o tempo de execução para garantir um desempenho fiável.

O que os programadores precisam de fazer

Para tirar partido desta novidade, os programadores terão de integrar a extensão Background Resource Upload.

A Apple já publicou documentação técnica detalhada com todos os passos necessários para a implementação.

Entre as tarefas principais estão:

Criar e configurar o alvo da extensão

Ativar a extensão

Tratar as tarefas de envio

Gerir novas tentativas de tarefas falhadas

Confirmar a conclusão das tarefas

Criar novas tarefas de envio

Gerir o fim de execução da extensão

Algumas destas funções automatizadas requerem o consentimento explícito do utilizador.

Importa ainda referir que vários componentes deste framework ainda estão em versão beta, podendo sofrer alterações até ao lançamento final do iOS 26.1, que atualmente se encontra em fase beta para programadores e utilizadores que testam as beta públicas.