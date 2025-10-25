Astrónomos descobrem asteroide furtivo perto do Sol e revelam um perigoso ponto cego

Os astrónomos conseguem, na maioria das vezes, detetar asteroides “assassinos de planetas” muito antes de se aproximarem da Terra. Mas e se, por algum motivo, não conseguirem?

Asteroides ocultos pela luz solar

Milhões de asteroides atravessam atualmente o nosso sistema solar. Estes restos rochosos dos primórdios do sistema recebem especial atenção quando a sua trajetória se aproxima demasiado da Terra, o que, felizmente, os astrónomos conseguem normalmente prever. No entanto, há casos em que isso não é possível.

É o caso dos chamados asteroides “crepusculares”, cuja posição por detrás do brilho intenso do Sol torna difícil a sua deteção e acompanhamento.

Como se isso não bastasse, o mais recente asteroide crepuscular, 2025 SC79, é também o segundo mais rápido alguma vez identificado, com uma órbita de apenas 128 dias em torno do Sol, segundo um comunicado da Carnegie Science.

Escondido à vista de todos

Scott Sheppard, astrónomo da Carnegie Science, observou pela primeira vez o 2025 SC79 com a Dark Energy Camera do telescópio Blanco de 4 metros, em setembro.

Observações de seguimento realizadas pelos telescópios Gemini e Magellan confirmaram a descoberta.

O 2025 SC79 tem um diâmetro estimado de cerca de 700 metros, mais do dobro da altura da Torre Eiffel.

O tamanho e a rápida órbita em torno do Sol qualificam-no como um asteroide “assassino de planetas”, precisamente o tipo de objeto que Sheppard procurava.

Uma ameaça invisível

Os asteroides mais perigosos são os mais difíceis de detetar. A maioria dos asteroides entra no campo de deteção dos telescópios durante a noite. Os que se escondem perto do Sol, por outro lado, só são visíveis ao crepúsculo.

Afirmou Sheppard no comunicado.

Isto cria desafios únicos para os astrónomos que procuram potenciais ameaças.

Dada a importância da investigação preventiva sobre passagens próximas de asteroides, os asteroides crepusculares podem “representar sérios riscos de impacto” se se aproximarem da Terra, advertiu Sheppard.

Apesar de pouco poder ser feito quanto à posição natural destes corpos celestes, o astrónomo espera que novas observações deste asteroide revelem informações úteis sobre a sua composição e ajudem a identificar outros objetos semelhantes no futuro.

Muitos dos asteroides do Sistema Solar habitam uma de duas cinturas de rochas espaciais, mas perturbações gravitacionais podem enviá-los para órbitas mais próximas, onde se tornam difíceis de detetar. Compreender como chegaram a essas localizações pode ajudar-nos a proteger o nosso planeta e a aprender mais sobre a história do Sistema Solar.

Concluiu Sheppard.