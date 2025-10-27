PplWare Mobile

EUA vão tirar fotografias e dados biométricos de todos os não cidadãos à entrada e saída do país

· Segurança 5 Comentários

Imagem: The New York Times

Neste artigo: , ,

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Rui Almeida says:
    27 de Outubro de 2025 às 18:05

    Acho muito bem é assim que tem que fazer em todos os países civilizados incluindo Portugal. Essa escumalha das arabias e africas não pode entrar no nosso belo pais

    Responder
  2. Nuno says:
    27 de Outubro de 2025 às 18:12

    E bem quem não gosta fica à porta

    Responder
  3. cat /etc/shadow says:
    27 de Outubro de 2025 às 18:17

    cat /etc/shadow

    Responder
  4. Zé Fonseca A. says:
    27 de Outubro de 2025 às 18:22

    À entrada já eram recolhidos desde o 11 de setembro. À saída é que é novidade, sempre pensei que cruzassem essa informação com os voos de regresso, pelos vistos não. Agora é que o ICE vai andar em cima, acho muito bem

    Responder
  5. Luis says:
    27 de Outubro de 2025 às 18:28

    É só pintar a cara de azul….

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

A facilidade de criar petições online banaliza as causas?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google Earth AI: Our state-of-the-art geospatial AI models

Volta de apresentação do circuito de Spa-Francorchamps. Ao volante do Alpine A110 Mick Schumacher

Samsung - Introducing Galaxy XR