4 aplicações fantásticas para macOS que vão ajudar muito no dia a dia

Perseguimos as melhores ferramentas para tornar as tarefas diárias mais fáceis na utilização do macOS. Temos deixado, ao longo dos anos, dezenas delas, se não mesmo centenas e hoje voltamos a deixar 4 que são muito úteis para instalar no seu computador Apple.

Como o fazemos desde há muitos anos, periodicamente, deixamos uma lista de algumas ferramentas que são simples e úteis para Mac. Sobretudo prezamos a ideia de ajudarem a acelerar tarefas do dia a dia.

Estas são as 4 apps que sugerimos hoje:

1 - GrandPerspective

O GrandPerspective é uma pequena aplicação utilitária para o macOS que mostra graficamente a utilização do disco num sistema de ficheiros. Pode ajudá-lo a gerir o seu disco, uma vez que pode facilmente identificar quais os ficheiros e pastas que ocupam mais espaço.

Utiliza o chamado mapa em árvore para a visualização. Cada ficheiro é mostrado como um retângulo com uma área proporcional ao tamanho do ficheiro. Os ficheiros da mesma pasta aparecem juntos, mas a sua colocação é arbitrária.

Descarregue o GrandPerspective do Sourceforge gratuitamente ou da App Store por 2,99 euros. Obterá a mesma aplicação de qualquer forma.

Então, qual é a diferença?

Quando a obtém na App Store, sabe que passou pela revisão e controlo de qualidade da Apple, recebe atualizações automáticas, ajuda a cobrir os custos de distribuição e apoia o desenvolvimento futuro.

GrandPerspective

2 - Mounty

Mounty é uma ferramenta simples para montar volumes NTFS no modo leitura-gravação. Por vezes, e com esta diversidade de máquinas e sistemas operativos, precisamos ligar ao nosso Mac uma penUSB ou disco externo montado num sistema de ficheiros NTFS.

A reformatação não ajuda, uma vez que as unidades formatadas em HFS+ não são legíveis em PCs Windows comuns. Além disso, o FAT32 também não ajuda quando o tamanho do ficheiro é superior a 2 GB.

Então, é aqui que entra o Mounty. Este "pé de cabra" utiliza a capacidade integrada do macOS e não instala quaisquer controladores adicionais. Isto faz do Mounty um utilitário pequeno e prático para o seu fluxo de trabalho diário de partilha de ficheiros.

Mounty

3 - Find Any File

O Find Any File é uma ferramenta poderosa para encontrar ficheiros no Mac, indo muito além do Spotlight. Permite pesquisar por nome, data, tamanho ou tipo de ficheiro, inclusive em locais normalmente ignorados pelo sistema, como pastas do sistema e bibliotecas escondidas.

Uma das grandes vantagens do Find Any File é a sua velocidade e precisão: consegue localizar ficheiros que o Spotlight não mostra e permite filtrar resultados de forma detalhada. É ideal para utilizadores avançados que precisam de aceder rapidamente a documentos, imagens, aplicações ou arquivos de sistema específicos.

A aplicação também suporta pesquisa em discos externos e unidades de rede, tornando-se uma solução completa para gestão e recuperação de ficheiros no macOS. Apesar de simples de usar, oferece funcionalidades avançadas que podem poupar muito tempo no dia a dia. Esta aplicação é gratuita.

Download

4 - CopyClip

A app CopyClip da FIPLAB é um dos melhores utilitários de gestão da área de transferência para macOS. Felizmente, esta ferramenta vem numa versão gratuita e totalmente funcional.

Para que serve?

Esta aplicação serve para o utilizador ter acesso à área de transferência com vários pedaços de texto copiado e que normalmente "desaparecem" a seguir. Tem algumas limitações, como é o caso de material multimédia copiado dentro dessas aplicações.

Depois de instalarem, a app fica disponível a partir da barra de menus. Ao clicar no ícone, o utilizador poderá ver as entradas na área de transferência.

Download