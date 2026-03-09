Era dos modelos baratos durou pouco: Apple prepara novos dispositivos “Ultra”
Conhecida e apreciada pelo seu estatuto premium, a Apple surpreende quando lança produtos mais acessíveis, como o MacBook Neo, apresentado na semana passada. Segundo o analista Mark Gurman, estas ofertas baratas são exceções e a marca continuará a focar-se em dispositivos de gama alta, carimbando-os de "Ultra".
Ao longos dos anos, a Apple consolidou-se como puro luxo tecnológico, destacando-se pelo design sofisticado, inovação e preços elevados que reforçam o seu estatuto premium.
Tendo em conta o seu propósito, muitos consumidores e analistas são surpreendidos aquando do lançamento de produtos mais acessíveis, com especificações mais modestas e preços mais baixos.
Ainda que as versões mais baratas dos dispositivos possam contrastar com a imagem de exclusividade que a Apple foi construindo, Mark Gurman, da Bloomberg, esclareceu que são exceções.
Uma série de dispositivos "Ultra" ou, pelo menos, premium
Na sua publicação mais recente, Gurman descreve o MacBook Neo, lançado na semana passada, como "uma exceção, não o início de uma tendência mais ampla para dispositivos de baixo custo".
Além disso, a empresa estará a planear mais produtos de "categoria superpremium" para os 1% da Apple.
Ainda que não saiba se todos os gadgets usarão literalmente a marca "ultra" da Apple, como o CarPlay Ultra e o Apple Watch Ultra, Gurman afirma que, no mínimo, terão uma aura Ultra - ou premium.
O ecrã tátil para o MacBook Pro, que os mais atentos já suspeitam estar em desenvolvimento, não será um equipamento standard, mas um produto de uma categoria própria de luxo: "provavelmente ficará acima dos modelos atuais M5 Pro e M5 Max do MacBook Pro, em vez de os substituir".
O aguardado iPhone dobrável "pode ser" chamado iPhone Ultra. Mesmo que não, o preço estimado de 2000 dólares atribuir-lhe-á o estatuto de produto Ultra no segmento de telemóveis, segundo fontes de Gurman.
Pode ou não haver o lançamento de uns "AirPods Ultra", mas haverá uns AirPods de categoria premium acima dos Pro, e talvez dos Max, quando a Apple lançar os AirPods com Inteligência Artificial (IA) aprimorada, de som quase extraterrestre, segundo Gurman.
Segundo o analista da Bloomberg, estes terão câmaras que não servem para tirar fotos, mas para fornecer informações à IA incorporada.
esse dobrável neste artigo como imagem, é de rir… tá onde?
O MacBook Neo e o ainda mais barato iPad servem para engodar, para atrair novos clientes, sobretudo jovens, para começas a comprar produtos e serviços do ecosistema Apple.
Que o lucro está nos produtos premium/ultra, sabe a Apple e sabem todos os outros fabricantes. A questão é que nem todos os conseguem vender.
parece-me bem, desde que seja algo efectivamente premium.. o apple watch ultra é tudo menos premium, é apenas uma versão bulky, a versão premium do apple watch é a case titanio com a link bracelet, é o meu setup
Segundo o jornalista/analista/influenciador, senhor Gurman, eu já deveria estar a escrever isto no meu carro Apple, se calhar até, no meu iPhone dobrável.
Afinal parece que o senhor Gurman diz muitas coisas. Umas acerta, outras não…tal como o Zé Fonseca A
Mas porque será que tal sumidade da informação se “especializou” em notícias Apple? As notícias Apple vendem-se melhor? Dão mais dinheiro? Não, ele é jornalista, não deve ser por isso!!!
Só por curiosidade, o jornalista/analista/influenciador antecipou o MacBook neo??