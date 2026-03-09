Era dos modelos baratos durou pouco: Apple prepara novos dispositivos “Ultra”

Conhecida e apreciada pelo seu estatuto premium, a Apple surpreende quando lança produtos mais acessíveis, como o MacBook Neo, apresentado na semana passada. Segundo o analista Mark Gurman, estas ofertas baratas são exceções e a marca continuará a focar-se em dispositivos de gama alta, carimbando-os de "Ultra".

Ao longos dos anos, a Apple consolidou-se como puro luxo tecnológico, destacando-se pelo design sofisticado, inovação e preços elevados que reforçam o seu estatuto premium.

Tendo em conta o seu propósito, muitos consumidores e analistas são surpreendidos aquando do lançamento de produtos mais acessíveis, com especificações mais modestas e preços mais baixos.

Ainda que as versões mais baratas dos dispositivos possam contrastar com a imagem de exclusividade que a Apple foi construindo, Mark Gurman, da Bloomberg, esclareceu que são exceções.

Uma série de dispositivos "Ultra" ou, pelo menos, premium

Na sua publicação mais recente, Gurman descreve o MacBook Neo, lançado na semana passada, como "uma exceção, não o início de uma tendência mais ampla para dispositivos de baixo custo".

Além disso, a empresa estará a planear mais produtos de "categoria superpremium" para os 1% da Apple.

Ainda que não saiba se todos os gadgets usarão literalmente a marca "ultra" da Apple, como o CarPlay Ultra e o Apple Watch Ultra, Gurman afirma que, no mínimo, terão uma aura Ultra - ou premium.

O ecrã tátil para o MacBook Pro, que os mais atentos já suspeitam estar em desenvolvimento, não será um equipamento standard, mas um produto de uma categoria própria de luxo: "provavelmente ficará acima dos modelos atuais M5 Pro e M5 Max do MacBook Pro, em vez de os substituir".

O aguardado iPhone dobrável "pode ser" chamado iPhone Ultra. Mesmo que não, o preço estimado de 2000 dólares atribuir-lhe-á o estatuto de produto Ultra no segmento de telemóveis, segundo fontes de Gurman.

Pode ou não haver o lançamento de uns "AirPods Ultra", mas haverá uns AirPods de categoria premium acima dos Pro, e talvez dos Max, quando a Apple lançar os AirPods com Inteligência Artificial (IA) aprimorada, de som quase extraterrestre, segundo Gurman.

Segundo o analista da Bloomberg, estes terão câmaras que não servem para tirar fotos, mas para fornecer informações à IA incorporada.