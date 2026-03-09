Análise aos Huawei FreeBuds Pro 5: a excelência sonora que desafia os gigantes

A Huawei tem trilhado um caminho de afirmação constante no áudio, e os novos FreeBuds Pro 5 são a prova de que a marca não quer apenas competir, mas sim liderar. Após uma utilização intensiva em diversos cenários, o Pplware apresenta a análise aquele que é, sem dúvida, um dos equipamentos mais ambiciosos da tecnológica para 2026.

Design e conforto: uma evolução refinada

Visualmente, os FreeBuds Pro 5 mantêm a linhagem de sucesso da marca, mas com retoques que fazem toda a diferença. Estão 10% mais pequenos e 6% mais leves que a geração anterior, o que se traduz num conforto excecional para sessões de audição prolongadas.

A Huawei afirma ter analisado mais de 10.000 perfis de ouvidos para esculpir estes auriculares, e a verdade é que eles "encaixam" na perfeição, sem criar aquela sensação de pressão incómoda.

A unidade testada destaca-se pelo acabamento premium. A caixa de carregamento, agora mais compacta, apresenta o novo design "Star Oval" com uma dobradiça oculta que lhe confere um aspeto minimalista. Um detalhe importante para o utilizador ativo. Os auriculares contam com certificação IP57 (resistência a pó e imersão em água), enquanto a própria caixa tem certificação IP54, algo raro no mercado.

Qualidade de som: dual driver e Hi-Res de nova geração

No interior, a Huawei apostou num sistema de duplo driver: um woofer dinâmico de 11mm para graves potentes e um tweeter micro-planar para agudos cristalinos. Cada componente é alimentado por um DAC dedicado, o que reduz drasticamente a distorção.

Na prática, a experiência sonora é vibrante. O som de fábrica é assumidamente focado nos graves (bass-forward), o que agradará à maioria dos utilizadores, embora possa exigir um ajuste no equalizador da app para quem prefere uma assinatura mais analítica.

Para os puristas, o suporte ao codec L2HC 4.0 permite uma transmissão de até 2.3 Mbps (qualidade sem perdas), embora esta funcionalidade esteja restrita ao ecossistema Huawei. Para os restantes utilizadores de Android e iOS, o suporte a LDAC garante que a alta resolução está sempre presente, independentemente do smartphone utilizado.

Cancelamento de ruído (ANC) e gestos inteligentes

O cancelamento de ruído ativo nestes FreeBuds Pro 5 é, pura e simplesmente, impressionante. O sistema "Smart Dual-Core" amostra o som ambiente 400.000 vezes por segundo, ajustando o isolamento em tempo real. Em ambientes ruidosos, a redução é eficaz, filtrando frequências baixas com mestria e rivalizando diretamente com os nomes mais pesados do mercado.

O controlo é feito através de gestos nas hastes (beliscar e deslizar), que funcionam de forma impecável mesmo com dedos húmidos. Uma novidade interessante são os gestos de cabeça: é possível acenar positivamente para atender uma chamada ou abanar a cabeça para a rejeitar. Uma funcionalidade que se revela surpreendentemente útil quando temos as mãos ocupadas.

Autonomia e conectividade para o dia a dia

A autonomia continua a ser um ponto forte, embora o uso intensivo do ANC tenha o seu preço. Em testes reais, conseguimos cerca de 6,5 horas de reprodução contínua com ANC ligado, valor que sobe para as 9 horas se o desligarmos. Com o apoio da caixa, a autonomia total estende-se até às 38 horas.

O carregamento é versátil, permitindo o uso de USB-C ou carregamento sem fios (Qi). No que toca à conectividade, a tecnologia Bluetooth 6.0 assegura uma ligação estável e sem latência, ideal para quem gosta de jogar no smartphone. O emparelhamento multiponto também está presente, permitindo alternar entre o portátil e o telemóvel de forma quase instantânea.

Veredito final do Pplware

Os Huawei FreeBuds Pro 5 chegam ao mercado português com um preço competitivo de 199€, posicionando-se como uma escolha óbvia para quem procura áudio de alta fidelidade sem gastar os valores pedidos por marcas que afirmam garantir o mesmo, mas por valores muito mais elevados.

Embora algumas funcionalidades mais avançadas (como o áudio Lossless total) exijam um smartphone da marca, a sua performance global, aliada a um conforto de excelência e um ANC de topo, fazem destes auriculares uma das melhores propostas do ano. Se procura qualidade, estilo e durabilidade, os FreeBuds Pro 5 são, sem dúvida, o equipamento a bater.

Especificações Técnicas (Resumo)

Drivers : Dual System (11mm dinâmico + micro-planar)

: Dual System (11mm dinâmico + micro-planar) Processador : Dual DSP com Dual DAC

: Dual DSP com Dual DAC Cancelamento de Ruído : Adaptativo Inteligente (amostragem 400kHz)

: Adaptativo Inteligente (amostragem 400kHz) Proteção : IP57 (auriculares) / IP54 (caixa)

: IP57 (auriculares) / IP54 (caixa) Conectividade : Bluetooth 6.0, LDAC, L2HC 4.0, Multiponto

: Bluetooth 6.0, LDAC, L2HC 4.0, Multiponto Autonomia: Até 9h (buds) / 38h (com caixa)

Huawei FreeBuds Pro 5: galeria de imagens