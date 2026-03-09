PplWare Mobile

LibreOffice e TDF criticam a União Europeia por usar o Microsoft Excel e ignorar o ODF

· Software 6 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. TogasPacho says:
    9 de Março de 2026 às 10:24

    Qual será o formato que o a futura suite office.eu irá utilizar?

  2. Zé Fonseca A. says:
    9 de Março de 2026 às 11:03

    esta gente ainda não percebeu que mesmo que a UE decretasse o uso de ODF isso seria apenas para instituições publicas, empresas privadas continuavam a usar o formato da microsoft, não lhes vale de nada..
    como a UE é a policia da moralidade os fracos e oprimidos estão sempre a tentar que os escolham em vez de chegarem lá por mérito proprio

  3. Marcos says:
    9 de Março de 2026 às 11:12

    Quando quem legisla, não sabe nem do que está falando/fazendo.

  4. Oraxulo says:
    9 de Março de 2026 às 11:16

    Não estou a perceber, se existe opção de escolha, cada um usa o quer e tem de lidar com prós e contras, agora querem que a malta adira só porque sim, pois…

  5. Kushinadaime says:
    9 de Março de 2026 às 11:24

    Em que planeta a LibreOffice e o TDF vivem?
    Eu até uso o Libre Office em casa, mas estou preso ao formato Excel porque nada além dos programas de folhas de cálculo leem o formato ODF.
    Se eu quiser meter um ficheiro ODF em algum programa do trabalho tenho que primeiro gravar em XLS ou XLSX nem que seja com o próprio Libre Office (se não me engano só ficheiros de Excel feitos com o Only Office é que dão problemas a torto e a direito, todos os outros programas funcionam 100% bem sempre).
    Os formatos Excel só são reis e senhores tanto quanto eu sei a The Document Fundation apenas publicou a norma e quem quer que implemente…
    Acontece que as empresas preferem pagar autênticas fortunas para a Microsoft implementar, dar apoio e controlar totalmente o formato do que serem elas próprias a fazer as coisas sozinhas sem apoio de absolutamente ninguém.

  6. Carlos says:
    9 de Março de 2026 às 11:29

    e com toda a razao

