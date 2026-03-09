LibreOffice e TDF criticam a União Europeia por usar o Microsoft Excel e ignorar o ODF

A Document Foundation (TDF), dando continuidade à sua cruzada contra a Microsoft e o seu formato OOXML, voltou a sua atenção para a União Europeia. Acusou-a de "viés estrutural" na forma como recolhe feedback público para a nova Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

LibreOffice e TDF criticam a União Europeia

A CRA (conhecida como Regulamento (UE) 2024/2847) é uma legislação abrangente que exige normas rigorosas de cibersegurança para praticamente todos os produtos digitais vendidos na UE. Um dos principais objetivos da lei é incentivar as empresas a adotarem normas abertas. Também reduzir a dependência de fornecedores e eliminar aquilo a que a lei chama "dependências tecnológicas irresponsáveis".

A TDF considera bastante contraditório que a própria Comissão que elaborou estas regras tenha falhado completamente em seguir as suas próprias recomendações. A Comissão Europeia passou anos a promover o software livre e a soberania digital, ao mesmo tempo que obrigava os cidadãos que pretendiam dar feedback sobre as suas políticas a utilizar o Microsoft Excel (xlsx).

Nas palavras da TDF, a 3 de março de 2026, a Comissão Europeia publicou um pedido de feedback sobre as orientações a fornecer em relação à CRA (Acordo de Cooperação em Comuns). Este deve ser submetidas através de uma folha de cálculo em formato xlsx, um formato proprietário que dificulta extremamente a interoperabilidade devido às suas características em constante mudança e não documentadas.

Está a usar o Microsoft Excel e ignorar o ODF

Numa carta à Comissão a TDF argumentou que os utilizadores do LibreOffice podem enfrentar problemas de compatibilidade com o modelo xlsx fornecido. Esta carta refere que a TDF solicita à Comissão Europeia que dê o exemplo, seguindo as suas próprias orientações relativamente à interoperabilidade. Deve fornecer também um ficheiro em ODF (Open Document Format), uma norma interoperável e internacionalmente reconhecida.

A Comissão Europeia é o terceiro alvo principal que a TDF mencionou este ano. Antes disso, a fundação tinha criticado duramente o OnlyOffice, acusando-o de ser um "falso open source" por promover intensamente a compatibilidade. Também por utilizar por defeito os formatos populares do Microsoft Office (. xlsx, . docx e . pptx), em vez do ODF.

Todos os que acham que acha que o Office é superior ao LibreOffice devido à sua interface em formato de faixa de opções. A TDF acha que estão enganados. Avança que os utilizadores só toleram este layout devido a um efeito de normalização psicológica imposto pela Microsoft.