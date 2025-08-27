PplWare Mobile

Apple está a ponderar a compra da Mistral AI ou a Perplexity para a sua IA

Apple 2 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Pedro P. says:
    27 de Agosto de 2025 às 09:06

    Espero mesmo que não seja a Mistral AI… é uma das poucas apostas europeias fortes em IA. Se a Apple a engolir, lá se vai mais um pedaço da nossa independência tecnológica.

  2. Max says:
    27 de Agosto de 2025 às 10:38

    Tenho aversão às mega-empresas comprarem start-ups criativas. Engolem-nas e nunca mais se ouve falar delas, matam o potencial de desenvolvimento e de novas criações.
    E a Perplexity AI já é um peixe demasiado grande para ser engolido? Em quanto está avaliada?
    Atualmente está avaliada em 20 mil milhões de dólares (USD), de acordo com a ronda de financiamento de agosto de 2025.
    Mas como é que uma empresa que, em 2024, gerou receitas de cerca de 34 milhões USD (mas em meados de 2025 já passou para 150 milhões USD) e teve prejuízos de 65 milhões USD vale tanto? Como é feita a avaliação?
    Se fosse uma empresa pública (i.é, cotado em bolsa) o valor seria o valor de mercado (nº ações x cotação). Como é uma empresa privada (i.é, não cotada), no caso, das start-ups segue-se o valor das rondas de financiamento, que se traduz nisto – se os investidores dão 10 milhões de dólares por 1% do capital, então é porque o seu valor (100%) é de 1000 milhões de dólares (ou seja, com os 10 milhões de dólares, com a multiplicação, passa a ser um “unicórnio”).
    Embora o valor a partir das rondas de financiamento possa ser enganador, como evoluiu a valorização:
    – Janeiro de 2024: 520 milhões USD
    – Maio de 2025: 14 mil milhões USD
    – Julho de 2025: 18 mil milhões USD
    – Agosto de 2025: 20 mil milhões USD
    E quem são os investidores? Pesos pesados como SoftBank, Nvidia e Jeff Bezos. “Ah e tal, esses estão em todas, se a Apple fizer uma oferta que lhes der lucro vendem”. Não creio, se a Perplexity AI ofereceu pelo Chrome 34,5 mil milhões USD (que a Google só vende se for obrigada) e não tem esse dinheiro, é porque eles estão dispostos a continuar a investir e não a vender. A Apple vai ter que ir procurar outro peixe para comer.
    (Os dados são da responsabilidade do Perplexity Pro, oferta da MEO e a análise é minha … claro que a responsabilidade pelos dados também e minha, porque devia confirmar com as fontes … mas quem é que faz isso?)

