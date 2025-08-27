Apple está a ponderar a compra da Mistral AI ou a Perplexity para a sua IA

Com a nova Siri adiado e a inteligência da Apple ainda longe do seu auge, a Apple continua a debater como abordar a sua estratégia de IA para diminuir a distância dos seus principais concorrentes. De acordo com uma nova notícia, a empresa de Cupertino estaria a discutir a possibilidade de adquirir startups como a Perplexity e a Mistral AI, mas os seus executivos ainda não chegaram a acordo sobre o assunto.

A informação existente afirma que Eddy Cue, vice-presidente sénior de Serviços da Apple, é considerado o maior defensor da aquisição das empresas em questão. No entanto, o principal opositor é Craig Federighi, responsável pelo software da empresa. Aparentemente, Federighi argumentaria que a Apple ainda tem tempo para brilhar usando os seus próprios modelos de IA.

Isto é um pouco contraditório, tendo em conta que existem rumores de que a empresa também está a explorar a possibilidade de tecnologias de terceiros, como a Gemini, Claude ou ChatGPT, para a próxima geração da Siri, devido às dificuldades em obter bons resultados com as suas soluções. Para já, não se sabe se a Apple fez alguma abordagem à Perplexity ou à Mistral AI. Também não menção se se inclinaria mais para uma startup ou outra, ou quanto dinheiro estaria disposta a pagar uma das aquisições.

Seja como for, esta não é a primeira vez que a Apple é associada a startups de IA. O próprio Eddy Cue reconheceu este ano que trabalhavam para adicionar suporte a motores de pesquisa de IA como o Perplexity ao Safari, mas que provavelmente não substituiriam o Google como opção.

Os rumores de que a Apple poderá adquirir a Perplexity ou a Mistral AI já circulam há algum tempo, mas a sua veracidade nunca foi verificada. O que o The Information refere é que esta não é a primeira vez que Cue propõe uma aquisição em grande escala. O executivo terá pressionado pelas aquisições da Netflix e da Tesla, mas, em ambos os casos, foram rejeitadas por Tim Cook.

Se os residentes de Cupertino mantiverem o interesse nestas empresas, podem esperar produtos interessantes. A Mistral AI tornou-se o principal expoente da inteligência artificial europeia. Possui modelos de linguagem próprios e ferramentas avançadas de programação e raciocínio, como o Mistral Code e o Magistral , respetivamente.

A Perplexity , por sua vez, tornou-se uma das empresas líderes no segmento dos web browsers com tecnologia de IA. Muitos dos seus recursos dependem de IA de terceiros, mas a sua integração é muito interessante. Acaba também de lançar o seu próprio browser, o Comet , e até fez uma proposta ambiciosa para adquirir o Google Chrome.