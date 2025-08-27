Apple está a ponderar a compra da Mistral AI ou a Perplexity para a sua IA
Com a nova Siri adiado e a inteligência da Apple ainda longe do seu auge, a Apple continua a debater como abordar a sua estratégia de IA para diminuir a distância dos seus principais concorrentes. De acordo com uma nova notícia, a empresa de Cupertino estaria a discutir a possibilidade de adquirir startups como a Perplexity e a Mistral AI, mas os seus executivos ainda não chegaram a acordo sobre o assunto.
A informação existente afirma que Eddy Cue, vice-presidente sénior de Serviços da Apple, é considerado o maior defensor da aquisição das empresas em questão. No entanto, o principal opositor é Craig Federighi, responsável pelo software da empresa. Aparentemente, Federighi argumentaria que a Apple ainda tem tempo para brilhar usando os seus próprios modelos de IA.
Isto é um pouco contraditório, tendo em conta que existem rumores de que a empresa também está a explorar a possibilidade de tecnologias de terceiros, como a Gemini, Claude ou ChatGPT, para a próxima geração da Siri, devido às dificuldades em obter bons resultados com as suas soluções. Para já, não se sabe se a Apple fez alguma abordagem à Perplexity ou à Mistral AI. Também não menção se se inclinaria mais para uma startup ou outra, ou quanto dinheiro estaria disposta a pagar uma das aquisições.
Seja como for, esta não é a primeira vez que a Apple é associada a startups de IA. O próprio Eddy Cue reconheceu este ano que trabalhavam para adicionar suporte a motores de pesquisa de IA como o Perplexity ao Safari, mas que provavelmente não substituiriam o Google como opção.
Os rumores de que a Apple poderá adquirir a Perplexity ou a Mistral AI já circulam há algum tempo, mas a sua veracidade nunca foi verificada. O que o The Information refere é que esta não é a primeira vez que Cue propõe uma aquisição em grande escala. O executivo terá pressionado pelas aquisições da Netflix e da Tesla, mas, em ambos os casos, foram rejeitadas por Tim Cook.
Se os residentes de Cupertino mantiverem o interesse nestas empresas, podem esperar produtos interessantes. A Mistral AI tornou-se o principal expoente da inteligência artificial europeia. Possui modelos de linguagem próprios e ferramentas avançadas de programação e raciocínio, como o Mistral Code e o Magistral , respetivamente.
A Perplexity , por sua vez, tornou-se uma das empresas líderes no segmento dos web browsers com tecnologia de IA. Muitos dos seus recursos dependem de IA de terceiros, mas a sua integração é muito interessante. Acaba também de lançar o seu próprio browser, o Comet , e até fez uma proposta ambiciosa para adquirir o Google Chrome.
Espero mesmo que não seja a Mistral AI… é uma das poucas apostas europeias fortes em IA. Se a Apple a engolir, lá se vai mais um pedaço da nossa independência tecnológica.
Tenho aversão às mega-empresas comprarem start-ups criativas. Engolem-nas e nunca mais se ouve falar delas, matam o potencial de desenvolvimento e de novas criações.
E a Perplexity AI já é um peixe demasiado grande para ser engolido? Em quanto está avaliada?
Atualmente está avaliada em 20 mil milhões de dólares (USD), de acordo com a ronda de financiamento de agosto de 2025.
Mas como é que uma empresa que, em 2024, gerou receitas de cerca de 34 milhões USD (mas em meados de 2025 já passou para 150 milhões USD) e teve prejuízos de 65 milhões USD vale tanto? Como é feita a avaliação?
Se fosse uma empresa pública (i.é, cotado em bolsa) o valor seria o valor de mercado (nº ações x cotação). Como é uma empresa privada (i.é, não cotada), no caso, das start-ups segue-se o valor das rondas de financiamento, que se traduz nisto – se os investidores dão 10 milhões de dólares por 1% do capital, então é porque o seu valor (100%) é de 1000 milhões de dólares (ou seja, com os 10 milhões de dólares, com a multiplicação, passa a ser um “unicórnio”).
Embora o valor a partir das rondas de financiamento possa ser enganador, como evoluiu a valorização:
– Janeiro de 2024: 520 milhões USD
– Maio de 2025: 14 mil milhões USD
– Julho de 2025: 18 mil milhões USD
– Agosto de 2025: 20 mil milhões USD
E quem são os investidores? Pesos pesados como SoftBank, Nvidia e Jeff Bezos. “Ah e tal, esses estão em todas, se a Apple fizer uma oferta que lhes der lucro vendem”. Não creio, se a Perplexity AI ofereceu pelo Chrome 34,5 mil milhões USD (que a Google só vende se for obrigada) e não tem esse dinheiro, é porque eles estão dispostos a continuar a investir e não a vender. A Apple vai ter que ir procurar outro peixe para comer.
(Os dados são da responsabilidade do Perplexity Pro, oferta da MEO e a análise é minha … claro que a responsabilidade pelos dados também e minha, porque devia confirmar com as fontes … mas quem é que faz isso?)