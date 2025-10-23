Endoscopia com tubos? Cápsula endoscópica já existe em Portugal

A ULS São José inaugurou, esta segunda-feira, um equipamento inovador com um sistema de cápsula endoscópica totalmente automatizada e controlada magneticamente.

Cápsula permite a visualização do estômago e do intestino delgado

Esta cápsula endoscópica robotizada permite a visualização completa do estômago e do intestino delgado, com recurso a inteligência artificial para avaliação das imagens. Inaugurado pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, o equipamento está instalado no Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) de Gastrenterologia no Hospital Curry Cabral.

Este novo robô, o segundo instalado em Portugal e o primeiro no sul do país, permite estudar o tubo digestivo com fiabilidade e segurança e com uma equipa clínica reduzida. Por outro lado, não é necessária sedação anestésica nem recobro, o que permite ao utente retomar de imediato a sua atividade normal.

Com este novo sistema, é possível ter menos recursos alocados, sendo apenas necessária a intervenção da Enfermagem, antes do exame, do técnico superior de diagnóstico e terapêutica, durante a endoscopia, e do médico. Para realizar o exame, o utente ingere, minutos antes, uma pequena cápsula contendo uma câmara, que depois é expelida naturalmente. Trata-se de uma evolução face à endoscopia digestiva convencional, um procedimento médico também minimamente invasivo, eficaz e seguro, mas associado a alguns eventos adversos e implicando mais recursos humanos.

Todos os anos, em todo o mundo, milhões de pessoas fazem endoscopia digestiva. Nas últimas décadas, o estudo endoscópico do tubo digestivo (esófago, estômago, intestino delgado e colorretal) tem tido uma grande evolução tecnológica nas suas potencialidades diagnósticas e terapêuticas, sendo a cápsula endoscópica uma evidência desta evolução.

Contudo, devido à anatomia do estômago, esta cápsula mais antiga apresenta limitações, que têm vindo a ser ultrapassadas com o novo sistema robótico. Graças ao sistema magnético, este modelo permite que a cápsula percorra toda a superfície da mucosa do estômago, recolhendo imagens. Está também em desenvolvimento uma cápsula endoscópica para estudo do cólon e do reto.