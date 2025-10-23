Óculos inteligentes da Amazon para os estafetas têm dados das encomendas à distância do olhar

A Amazon revelou oficialmente os seus novos óculos inteligentes, especialmente desenhados para os estafetas da empresa. Desde instruções de navegação e entrega em tempo real, o novo gadget permitirá otimizar o trabalho e mitigar erros.

A Amazon criou uns óculos de entrega inteligentes para ajudar os estafetas a identificar perigos, navegar facilmente até à porta dos clientes e melhorar as entregas.

Conforme mostrado, agora, a empresa deu forma a um gadget vestível que procurará otimizar toda a experiência.

Projetados especificamente para os seus Delivery Associates, os óculos ajudam-nos a digitalizar encomendas, seguir instruções passo a passo e capturar comprovativos de entrega. Tudo isto sem usar o smartphone, à distância do olhar.

Segundo a Amazon, os óculos criam uma experiência mãos-livres, reduzindo a necessidade de olhar para o smartphone, a encomenda e a área ao redor.

Como os óculos inteligentes vão facilitar o trabalho dos estafetas da Amazon

O gadget aproveita os recursos de deteção com IA e visão computacional, em conjunto com câmaras, para criar um visor frontal que inclui tudo, desde detalhes de navegação a perigos e tarefas de entrega.

Quando os motoristas estacionam com segurança no local de entrega, os óculos são ativados automaticamente e o estafeta recebe as informações de entrega, diretamente no seu campo de visão, começando pela localização das encomendas certas dentro dos seus veículos até às casas correspondentes.

Depois, o visor oferece navegação passo a passo até ao endereço de entrega, utilizando a tecnologia geoespacial da Amazon para guiar os motoristas até ao local exato de entrega, sem que tenham de verificar o smartphone.

Se houver perigos ou a necessidade de navegar em ambientes complexos, como prédios, os óculos guiam os estafetas com segurança até ao seu destino.

Amazon recolheu feedback dos estafetas

Ao longo do processo de desenvolvimento, centenas de estafetas testaram as primeiras versões dos óculos e forneceram feedback que a Amazon descreve como "crucial".

Segundo a empresa, num comunicado oficial, "as suas ideias moldaram tudo, desde o conforto dos óculos para uso durante todo o dia até a nitidez dos visores".

Os óculos inteligentes da Amazon têm um pequeno comando, usado no colete de entregas, que contém controlos operacionais, uma bateria substituível que garante o uso durante todo o dia, e um botão de emergência para contactar os serviços de emergência ao longo das suas rotas, se necessário.

Convenientemente, os óculos suportam lentes graduadas, com lentes transitórias que se ajustam automaticamente à luz.