Estafetas da Amazon equipados com óculos inteligentes poderão acelerar as entregas

Especialmente concebidos para os seus estafetas, os novos óculos inteligentes da Amazon poderão otimizar o processo de entrega de encomendas, aumentando a velocidade dos funcionários e a sua eficiência. O lançamento estará previsto para o final de 2026 ou início de 2027.

Numa corrida tecnológica contra a Meta, a Google, a Samsung e outras, a Amazon está a desenvolver uns óculos inteligentes de Realidade Aumentada (RA), prevendo produzir cerca de 100.000 unidades, conforme avançado pelo The Information.

Com o nome de código "Jayhawk", os óculos inteligentes incluirão, segundo consta, um ecrã a cores para um olho para sobrepor informações, juntamente com microfones e altifalantes.

Entretanto, indo além das concorrentes, a gigante do comércio online parece estar a conceber uma alternativa para os seus estafetas.

Motoristas com óculos inteligentes para entregas otimizadas

Os óculos inteligentes para os motoristas, que a Reuters noticiou pela primeira vez no ano passado, deverão oferecer instruções passo a passo ao longo das rotas de entrega e, também, deverão poder ser usados para confirmar rapidamente a entrega de encomendas.

De acordo com o The Information, os óculos para consumidores e estafetas usarão a mesma tecnologia. Contudo, os dos motoristas deverão ter um design mais volumoso.

Com o lançamento dos óculos previsto para o final de 2026 ou início de 2027, o The Information contou que os motoristas deverão começar a usar a tecnologia já em junho do próximo ano.

Desta forma, a Amazon poderá otimizar verdadeiramente o processo logístico das entregas de encomendas:

Aumento da eficiência e velocidade — os óculos podem projetar instruções de navegação diretamente no campo de visão do estafeta, evitando a necessidade de consultar o telemóvel, e reduzindo paragens e distrações.

— os óculos podem projetar instruções de navegação diretamente no campo de visão do estafeta, evitando a necessidade de consultar o telemóvel, e reduzindo paragens e distrações. Mãos sempre livres — com os óculos a fornecerem informações em tempo real, os estafetas podem manter as mãos livres para manusear encomendas, agilizando o processo de recolha, entrega e verificação de encomendas.

— com os óculos a fornecerem informações em tempo real, os estafetas podem manter as mãos livres para manusear encomendas, agilizando o processo de recolha, entrega e verificação de encomendas. Reconhecimento automático de encomendas — câmaras integradas podem ler códigos QR ou etiquetas de forma instantânea, facilitando a localização de encomendas no veículo e evitando trocas ou erros de entrega.

— câmaras integradas podem ler códigos QR ou etiquetas de forma instantânea, facilitando a localização de encomendas no veículo e evitando trocas ou erros de entrega. Atualizações em tempo real — os óculos podem receber notificações sobre alterações de rotas, trânsito, novos pedidos ou instruções urgentes sem que o estafeta precise de parar para consultar um ecrã.

— os óculos podem receber notificações sobre alterações de rotas, trânsito, novos pedidos ou instruções urgentes sem que o estafeta precise de parar para consultar um ecrã. Formação e suporte remoto — novos estafetas podem receber instruções passo a passo sobre rotas e procedimentos, ao passo que estafetas experientes podem acompanhar o trajeto do estafeta, guiando o processo remotamente.

— novos estafetas podem receber instruções passo a passo sobre rotas e procedimentos, ao passo que estafetas experientes podem acompanhar o trajeto do estafeta, guiando o processo remotamente. Segurança reforçada — como os estafetas deixam de ter de olhar constantemente para dispositivos móveis, a condução torna-se mais segura. Há menos distrações e menor risco de acidentes.

— como os estafetas deixam de ter de olhar constantemente para dispositivos móveis, a condução torna-se mais segura. Há menos distrações e menor risco de acidentes. Recolha de dados em tempo real — os óculos podem recolher dados sobre tempos de entrega, condições de tráfego e eficiência das rotas. Esta informação pode ser analisada, por forma a otimizar os processos.

Ainda que estejamos a largos meses de a Amazon equipar os seus estafetas com óculos inteligentes de RA, a verdade é que o desenvolvimento da tecnologia abre caminho para que outras empresas adotem processos semelhantes, por lhe conhecerem viabilidade.