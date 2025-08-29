Dois milhões de pedidos depois, Taco Bell admite incompetência da IA
Após receber dois milhões de pedidos pela mão da Inteligência Artificial (IA) e ver-se perante muitos contratempos, a cadeia norte-americana Taco Bell concluiu que ainda precisa de funcionários humanos.
As empresas de fast food têm experimentado a integração da IA nos seus restaurantes, não fosse a tecnologia uma forma de reduzir ainda mais os custos operacionais deste tipo de negócio, que adota várias estratégias para ser altamente rentável.
Uma das experiências, conduzida pela cadeia Taco Bell, reuniu um feedback curioso.
Estamos a aprender muito, vou ser honesto consigo. Acho que, como toda a gente, às vezes ela dececiona-me, mas às vezes surpreende-me muito.
Disse Dane Mathews, diretor digital e de tecnologia da Taco Bell, ao The Wall Street Journal, num artigo publicado esta semana.
Após muitos pedidos errados e um inusitado de 18.000 copos de água, a cadeia de fast food decidiu repensar o uso de IA, segundo Mathews.
Perante a experiência com IA, o diretor percebeu que os seres humanos são peças necessárias para o oleado funcionamento do drive-thru, especialmente durante os horários de pico e filas longas, pois os humanos são capazes de lidar melhor com essa confusão.
Acho que, no final das contas, ainda é muito, muito cedo. E nós sentimos isso. E acho que outras marcas sentem, também, isso.
Admitiu Dane Mathews, conforme citado pela CNET.
@affluint Taco Bell’s AI-driven drive-thru was put to the test when a customer made a wild order, triggering a handover to a human employee. This moment shows the AI’s progress in handling standard orders efficiently but also underscores that unusual situations can still require human flexibility. Taco Bell’s expanded AI rollout brings efficiency to its drive-thrus, yet this video illustrates the importance of human oversight in unpredictable cases. #AI #tech #drivethru #tacobell #affluint ♬ original sound - Affluint
IA na cadeia Taco Bell alvo de piadas nas redes sociais
O novo sistema de pedidos drive-thru com IA da Taco Bell foi alvo de piadas online, principalmente no TikTok, onde as pessoas mostraram as falhas da nova tecnologia.
Num vídeo, um cliente apanhou a IA num loop, perguntando continuamente o que ele queria beber, até que ele ficou tão frustrado que foi embora.
Entre os vários casos em que os funcionários tiveram de intervir, está o de um cliente que terá pedido 18.000 copos de água.
Opá não há direito, tadinha da “IA”, agora é culpada de tudo de suicídios… de incompetência!!!!! LOLOLOLOL
Descobriram a pólvora.