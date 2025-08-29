Filtros dos cigarros são “nocivos e enganosos” e deviam ser banidos, dizem especialistas

Ao cigarro, o produto de tabaco mais consumido globalmente, foram introduzidos filtros, há várias décadas, para tornar o fumo menos prejudicial. Na perspetiva de dois especialistas, contudo, os filtros dos cigarros são "nocivos e enganosos", e este é o "momento perfeito" para bani-los.

O tabagismo, ou a dependência do consumo de produtos de tabaco, é o maior risco evitável para a saúde e a principal causa de morte prematura na União Europeia, sendo responsável por quase 700 mil mortes por ano.

Ao cigarro, o produto de tabaco mais consumido globalmente, foram introduzidos filtros, na década de 1950, por forma a tornar o fumo menos prejudicial.

Num artigo, Jonathan Livingstone-Banks, professor e investigador sénior em Cuidados de Saúde Baseados na Evidência, na Universidade de Oxford, e Jamie Hartmann-Boyce, professora assistente de Promoção e Política de Saúde, na Universidade de Massachusetts Amherst, exploraram o facto de a indústria do tabaco ter respondido à crescente preocupação pública com o cancro do pulmão e outras doenças relacionadas ao tabagismo "não tornando os cigarros mais seguros, mas fazendo-os parecer mais seguros".

Sob o argumento de que "os filtros foram a inovação perfeita - não para a saúde, mas para as relações-públicas", os dois especialistas desconstruíram esta solução "ostensivamente" integrada nos cigarros e procuraram desfazer a ideia de que trazem, de alguma forma, benefícios para a saúde dos fumadores.

Filtros de cigarro amigos do ambiente e da saúde?

Conforme escreveram, "mais de 70 anos depois, sabemos que os filtros não reduzem os danos", podendo até exacerbar alguns riscos.

Ao suavizar o fumo e facilitar a inalação profunda, os filtros podem, na verdade, aumentar o risco de cancro do pulmão. No início da década de 1950, um tipo popular de filtro chegava a conter amianto.

Explicaram os especialistas, dizendo que, apesar disso, "a maioria dos fumadores ainda acredita que os filtros tornam os cigarros mais seguros".

Além de enganosos para a saúde, os filtros de cigarro criam aquilo que os especialistas descreveram como um desastre para o ambiente. Afinal, a par de serem feitos de um plástico chamado acetato de celulose, não são biodegradáveis e decompõem-se em microplásticos, poluindo os rios e oceanos.

Relativamente à questão do plástico, as pontas de cigarro são o item mais deitado no lixo em todo o planeta, estimando-se que 4,5 biliões sejam descartadas a cada ano, e cerca de 800.000 toneladas métricas desse resíduo plástico entram no meio ambiente, anualmente.

Embora a legislação tenha restringido outros plásticos descartáveis, como garrafas, sacos e palhinhas, "os filtros de cigarro escaparam em grande parte desse foco regulatório".

Entretanto, "sob pressão", algumas empresas de tabaco comercializam filtros biodegradáveis feitos de novos materiais. Contudo, segundo os especialistas, essa alegação é falsa.

Mesmo os chamados filtros biodegradáveis não oferecem benefícios para a saúde e continuam a poluir os ecossistemas. Eles servem à indústria, criando uma ilusão de responsabilidade ambiental, ao mesmo tempo que mantêm a falsa perceção de que os filtros em si são benignos ou necessários.

O "momento perfeito" para banir os filtros dos cigarros

Os filtros do cigarros estão entre os plásticos descartáveis mais prejudiciais ainda em circulação global e, ao contrário de muitos outros poluentes, não têm nenhuma finalidade essencial, segundo os especialistas.

Uma vez que a Framework Convention para o Controlo do Tabaco da Organização Mundial de Saúde já desaconselha medidas que sustentem a perceção de redução dos danos, os especialistas defendem que os filtros de cigarro se enquadram nessa categoria.

Por isso, a proibição dos filtros de cigarro eliminaria a ilusão de segurança dos cigarros com filtro e poderia reduzir a prevalência do tabagismo, uma vez que os cigarros sem filtro são geralmente mais agressivos e menos apetecíveis.

Em relação ao ambiente, banir os filtros eliminaria uma das fontes mais difundidas de poluição plástica, evitando centenas de milhares de toneladas de resíduos por ano.

Se podemos proibir as palhinhas de plástico, certamente podemos proibir os filtros de cigarro.

Escreveram os especialistas, dizendo que "agora é o momento perfeito para agir", pois o plástico está na consciência global.

Apesar de reconhecerem que a proibição dos filtros não acabará com o tabagismo instantaneamente nem eliminará a poluição por plástico, os especialistas explicaram que seria um passo significativo e simbólico para alinhar os objetivos ambientais e de saúde pública.

Mais do que remover "um produto nocivo e enganoso do mercado, reduziria a poluição e tornaria os cigarros mais honestos".