PplWare Mobile

Filtros dos cigarros são “nocivos e enganosos” e deviam ser banidos, dizem especialistas

· Ciência 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Max says:
    29 de Agosto de 2025 às 15:16

    Bem, com filtro, pela noite dentro quando se acabam os cigarros, fumam-se as piriscas do cinzeiro. Sem filtro tem que se estar a desfazer para um cachimbo. Os filtros são mais práticos.
    P.S. Deixei de fumar há uns anos, só estou a relatar os factos.

    Responder
  2. 36.71Hz says:
    29 de Agosto de 2025 às 16:32

    Filtro de vidro + Jilter ou qualquer um de carvão ativo. Serve para tabaco ou Cannabis.

    Responder
  3. Yamahia says:
    29 de Agosto de 2025 às 16:53

    Cada vez que me falam em microplásticos, vem-me à ideia a quantidade enorme de cuvetes e de filme plástico usado para embalar todo o tipo de alimentos nos supermercados. Desde os congelados, passando pelos refrigerados e até mesmo pelos secos. São às toneladas. E agora vêm-me agora estes armados em preocupados com algumas gramas de filtros. Lol.

    Responder
    • BurroFuiEuQueEstudei says:
      29 de Agosto de 2025 às 17:24

      Se formos os dois para a mesma rua, tu apanhares plástico e eu beatas, tenho a certeza que vou apanhar mais lixo que tu.

      Mas o que é que isso te preocupa….Lol.

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube