E Porque Hoje é Sexta

Um português estava calmamente sentado a tomar o seu pequeno-almoço, quando um espanhol, a mastigar pastilha elástica se senta ao seu lado. O Português ignora o espanhol, que não se conforma e começa a puxar conversa.

Espanhol: – Comes esse pão inteirinho?

Português (de mau-humor): – Claro.

Espanhol: – Nós não. Nós comemos só o miolo, a côdea juntamos num contentor, depois processamos, transformamos em croissants e vendemos para Portugal. O Português ouve calado.

O Espanhol insiste: – Tu comes esta geleia com o pão?

Português: – Claro

Espanhol: – Nós não. Nós comemos frutas frescas com o pequeno-almoço, mandamos todas as cascas e sementes para contentores, depois processamos, transformamos em geleia e vendemos para Portugal.

Português: – E o que é que vocês fazem com os preservativos depois das relações sexuais?

Espanhol: – Deitamos fora, claro!

Português: – Nós não. Vamos guardando tudo em contentores, processamos, transformamos em pastilhas elásticas e vendemos para Espanha.