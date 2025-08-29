E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta de final de agosto e de férias para milhares de pessoas traz um conjunto de imagens, divertidas, para dar alento ao voltar à rotina. A este mundo com muita gente sisuda... tudo a espirrar fogo! Bom fim de semana.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v918 [20MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Alguém bate à porta do Céu. São Pedro vê um tipo parado ali.
Quando vai atendê-lo, ele desaparece.
Depois de alguns minutos, São Pedro ouve novas batidas. É a mesma pessoa. Antes que o homem desapareça de novo,
São Pedro segura-o pelo braço e diz:
- Estás a brincar comigo?
- Não é nada disso. É que estão a tentar reanimar-me!
Um casal de namorados em conversa, diz ele:
- Na semana santa vou fazer como Jesus fez.
- A sério querido, vais sacrificar-te ?
- Não, vou desaparecer na 6.ª Feira e só já apareço no domingo e bem tarde.
No início, Eva não queria comer a maçã.
– Come – Disse a serpente – e serás como os anjos!
– Não – respondeu Eva.
– Terás o conhecimento do Bem e do Mal – Insistiu a víbora.
Responde Eva: – Não!
Continua a serpente: – Serás imortal.
– Não! – Diz Eva.
Mais uma tentativa:
– Serás como Deus!
Atira Eva: -Não e não!
A serpente já estava desesperada e não sabia o que fazer para que Eva comesse a maçã. Até que teve uma grande ideia. Ofereceu-lhe novamente a fruta e disse:
– Emagrece!
Trago aqui belíssimos sabonetes…
– Não quero!
– Desculpe tê-la incomodado, minha senhora, mas julguei que a sua vizinha não tinha razão!
– Mas… o que foi que ela disse?
– Que escusava de bater à sua porta porque a senhora nunca se lavava!
– Ora, a atrevida! Dê-me meia dúzia de sabonetes!
Um português estava calmamente sentado a tomar o seu pequeno-almoço, quando um espanhol, a mastigar pastilha elástica se senta ao seu lado. O Português ignora o espanhol, que não se conforma e começa a puxar conversa.
Espanhol: – Comes esse pão inteirinho?
Português (de mau-humor): – Claro.
Espanhol: – Nós não. Nós comemos só o miolo, a côdea juntamos num contentor, depois processamos, transformamos em croissants e vendemos para Portugal. O Português ouve calado.
O Espanhol insiste: – Tu comes esta geleia com o pão?
Português: – Claro
Espanhol: – Nós não. Nós comemos frutas frescas com o pequeno-almoço, mandamos todas as cascas e sementes para contentores, depois processamos, transformamos em geleia e vendemos para Portugal.
Português: – E o que é que vocês fazem com os preservativos depois das relações sexuais?
Espanhol: – Deitamos fora, claro!
Português: – Nós não. Vamos guardando tudo em contentores, processamos, transformamos em pastilhas elásticas e vendemos para Espanha.
Vídeos
Começar com grandes falhanços
Software Tesla está noutro nível!!!
Pure vision beats sensors pic.twitter.com/1z1sNaiOY4
— Tesla (@Tesla) August 29, 2025
Um jogo de futebol com record de cartões vermelhos
Some nasty and silly red cards in FOOTBALL HISTORY.
A thread 🧵
pic.twitter.com/3lwYijBFcK https://t.co/Ja87zeWUAG
— Football Tweet (@FT_thread) August 29, 2025
Estádio San Siro... calma, é apenas ilusão de ótica
Mind-bending optical illusions that'll make you question reality! 🧵🧶🧶
1. The San Siro football stadium in Milan has a spiral walkway, when it is being used it creates an optical illusion that the whole building is rotating pic.twitter.com/svFDANsbA1
— Earth_Seeker (@Earth_Seeker1) August 29, 2025
Idiota que tem falta de juízinho!
The Craziest Thread You’ll Read Today🧵
1. Love the guy that just ran off with his jacket 😂 pic.twitter.com/YsexuzvLha
— Mohit Kumar (@mohitkumarbhai) August 28, 2025
É cada doido
Oh, f*ck off 🤬 pic.twitter.com/vQ2E3HaeBW
— Grifty (@TheGriftReport) August 28, 2025
Já me estava a enervar!!!
Let’s take a look at some of the funny football moments.
An Interesting thread.🧵
1. Tottenhammmm😂😂😂 This is the funniest goal in the history of football. Nothing even comes close. Nothing. pic.twitter.com/MnqDbOe3tU
— SILVER (@PETERSILVER_) August 29, 2025
Problema de saias na Nazaré?
Isto devia ser património da UNESCO, Nazarenas 🙏🤩 pic.twitter.com/9cIjnDdDSt
— Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) August 28, 2025
No México as coisas já se resolvem à pancada no Parlamento
The Mexican Senate comes to blows after politicians disagree on using American military intervention to take out the drug cartels.pic.twitter.com/mrZcT81oP3
— No Jumper (@nojumper) August 28, 2025
Há vidas e vidas
Whatever country I visit in the world I see so many dog lovers.
“If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you. This is the principal difference between a dog and man.”
Mark Twain pic.twitter.com/WxX075iUGv
— Niall Harbison (@NiallHarbison) August 28, 2025
Não empurrem caray!!!
Gostei, veio com essa babaquice , agora não tem bolo pra ninguém. pic.twitter.com/wsFgiKxDMG
— cardoso (@Cardoso) August 28, 2025
Nova tecnologia para fazer fogo
Till this day, that's one of the most underrated discoveries pic.twitter.com/9YoXD5ptVR
— Interesting STEM (@InterestingSTEM) August 28, 2025
Ideia fantástica
this is so great https://t.co/TN3wO3PRHx pic.twitter.com/N5tFbHB2Ag
— anov (@acbsurd) August 29, 2025
