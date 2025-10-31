E Porque Hoje é Sexta
Neste Halloween, o melhor disfarce é ser sério: ninguém vai reparar na loucura do mundo à volta.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v927 [21.6 MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
O alentejano mais pobre da aldeia só tinha uma bicicleta, mas um dia aparece no Café Central com um descapotável. Admirados, perguntam os conterrâneos:
- Atão compadri, onde arranjou esse carrinho?
- Nem calculam! Na estrada vi uma moça, por acaso bem jeitosa, a chorar e perguntê o que é que se passava. Atão ela disse-me:
- Veja lá, um carrinho tão novo e já avariado!
- Atão, abri o motor, liguê dois fios e pronto! O carro estava arranjado. Atão ela puxou-me para trás de um chaparro, despiu-se toda e disse-me que para pagar o trabalho que tinha tido, eu podia fazer o que quisesse! E eu fiz o que quis, meti-me no carro e abalê com ele.
Em coro, respondem os outros:
- E fez vossemecê muito bem. De certeza que a roupa também nã lhe servia...
Um ladrão para outro:
- Porque é que pintaste o carro de assalto de amarelo de um lado e de verde do outro?
Ao que o assaltante responde:
- Adoro quando as testemunhas se contradizem.
Uma loira vai ao ginecologista:
- Senhor Doutor... de vez em quando saem-me selos do correio...
O médico examina-lhe a vagina atentamente e diz:
- Minha Senhora, mas isto não são selos... são etiquetas de bananas do Equador!
O Zé Forreta resolveu ser generoso e, quando saiu da boîte, colocou algo no bolso do porteiro e disse:
- Este é para o senhor tomar um whisquezinho.
O porteiro, com medo que o forreta se arrependesse e quisesse de volta, pôs a mão no bolso.
Eram duas pedrinhas de gelo.
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Dia das bruxas
“How bad are the Dolphins?” https://t.co/SAcke04E7U
— Barstool Sports (@barstoolsports) October 31, 2025
Os novos chefs do mundo robô
THIS CLANKER IS USELESS pic.twitter.com/5QjNYpcqzO
— bishara (@bishara) October 30, 2025
O PS a bater de frente com o Chega
Viram esta parte? Houve after party!🤣 pic.twitter.com/yroQLY23q6
— Zé Nunes (@_DoutorZe) October 29, 2025
Malta incrível que falha muito
Os putos até se mijam todos
Can you say #Trauma ⁉️🫣🤡 pic.twitter.com/89Mm7qCgVQ
— Iris Seraphina (@iris_seraphina) October 30, 2025
Pequenos gestos que são magia no dia a dia
Uma senhora leu um cartaz caseiro em uma janela que dizia: “Grite, Max, se você tiver sorte, um anjo aparecerá”.
E ele apareceu! pic.twitter.com/4F0z5W8Ai0
— Artur Alves (@lebigh_official) October 30, 2025
"É o maior treinador da história do Palmeiras"
Presidente do Palmeiras rendida a Abel Ferreira: "É o maior treinador da história do Palmeiras"pic.twitter.com/jXcPN7OOcq
— Cabine Desportiva (@CabineSport) October 31, 2025
Será butano ou propano?
My humor is broken pic.twitter.com/jsG4gdvOcW
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) October 30, 2025
Alguma vez viram um buraco na água?
No caminho da lancha havia um buraco. 😱 pic.twitter.com/VgEJwcs8d3
— Tumulto BR (@TumultoBR) October 30, 2025
Polícia apareceu na hora certa e salva mulher
terão sido estes que foram ao Museu do Louvre?
🚨WANTED FOR A BURGLARY: On 10/16/25, three unknown individuals entered a home located in the vicinity of 160th Street and 84th Drive by forcibly opening the rear door. Once inside the location the individuals removed a safe and jewelry, valued at approximately $3,200,000. pic.twitter.com/2eYn9jn5Is
— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 28, 2025
Este sargento era um inferno para os criminosos
VÍDEO QUE ETERNIZOU NOSSO QUERIDO SARGENTO FAHUR
"Eles infernizam a sociedade e eu infernizo eles!"@SargentoFAHUR
Vídeo: "Esse é o tal do mula" Cidade de Paiçandu - PR Ano: 2015 pic.twitter.com/jSOoR4L79k
— Fernanda Andretto (@FerResiliente1) October 30, 2025
Viram esta peixeirada
Não bastava fazerem do Parlamento uma taberna, ainda são convidados pelas TVs para encenarem estes números pic.twitter.com/hi6ifkkjJ3
— volksvargas (@volksvargas) October 29, 2025
Estas imagens não são de IA
Os ciganos têm de cumprir a lei. pic.twitter.com/Ct70fpIIzu
— MisterMar (@XMisterMar) October 30, 2025
