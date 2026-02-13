E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta... sexta 13, diga-se, traz uma inundação de boas imagens e muita boa disposição, mesmo numa altura de depressões que enganaram o anticiclone dos Açores. Bom fim de semana.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
Um homem bêbado volta para casa depois de uma noite passada com os amigos quando se ouve um estrondo. A mulher acorda e pergunta: “O que é que caiu?”
Homem: “O meu casaco.”
Mulher: “O teu casaco fez tanto barulho?”
Homem: “Eu estava dentro dele.”
Um homem bêbado volta para casa depois de uma noite passada com os amigos quando se ouve um estrondo. A mulher acorda e pergunta: “O que é que caiu?”
Era uma vez um surdo que tinha a mulher doente. Certo dia foi com a mulher ao médico. Quando regressou, os amigos perguntaram-lhe o que tinha a sua mulher.
- Eu sou um bocado surdo mas, pelo que o médico explicou, ou é ela que anda com vários ou então sofre dos ovários.
Na festa:
- Que pessoa estranha aquela! Não dá para saber se é ele ou ela!
- É ela. É minha filha.
- As minhas desculpas. Não teria dito isso se soubesse que o senhor é pai dela.
- Mas eu não sou o pai. Sou a mãe.
Um bêbado entra numa igreja lotada e grita:
- Pessoal, estão todos convidados para a festa lá em casa!
Os fiéis assustam-se e o padre tira a cabeça para fora do confessionário para ver
o que estava a acontecer.
O bêbado olha para ele e diz:
- Você aí não precisa ficar nervoso! Cague lá descansado que também está convidado…
Uma menina perguntou à mãe:
- “Mamã, posso levar a cadelinha para dar uma volta na nossa rua? ”
A mãe respondeu:
- “Não, porque ela está com o cio.”
- “O que é isso?”, perguntou a menina.
- “Vai perguntar ao teu pai. Acho que ele está na garagem.”
A criança lá vai à garagem e pergunta:
- “Papa, posso levar a Tochinha para uma volta na rua? Eu pedi à mama, mas ela disse que a Tochinha está no cio e disse para eu vir falar contigo…”
O pai disse:
- “Traz aqui a Tochinha.”
O pai pega num pano, embebeu-o em gasolina e esfregou as costas da cadela com o pano para disfarçar o cheiro, e disse:
- “Tudo bem, já pode ir, mas mantém a Tochinha na coleira e dá apenas uma volta até ao parque e anda embora.”
E lá foi a menina. Voltou poucos minutos depois sem a cadela na coleira.
Surpreso, o pai perguntou:
- “Onde está a Tochinha?”
A menina respondeu:
- “Acabou a gasolina dela a meio da rua e por isso,
outro cão está a empurrá-la até nossa casa.”
Vídeos
Um desafio interessante.
Compilação de gente mafarrica!!!
Ele mandou-lhe uma foto do trondo
This overwhelmed me 😯😜 pic.twitter.com/XbX3IcBsPJ
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 12, 2026
Tradição portuguesa
Grandpa giving his daughter a master's degree pic.twitter.com/29XvYpmJSJ
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 12, 2026
Educadora de valor....
Best daycare ever pic.twitter.com/cMDNJzI5jp
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 12, 2026
Cenas estranhas da internet
❌MEN❌
You understand, right? pic.twitter.com/rFMOQ7UOg1
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 12, 2026
Lagoa de Albufeira abre ao mar
Malucos surfam na abertura da lagoa de Albufeira ao mar 🤯
📹 luis perloiro pic.twitter.com/nqAJKSc4L0
— Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) February 12, 2026
Ganha medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno e confessa ter traído a namorada
NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.
Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.
"I had a gold medal in my life, and there are… pic.twitter.com/VDB1pNlRue
— Collin Rugg (@CollinRugg) February 10, 2026
Azar do caray...
Nothing is free, you take from the river, you gotta pay the river. pic.twitter.com/BAvgaWQA42
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) February 13, 2026
Se não fosse filmado, ninguém ia acreditar
Há uns idiotas e depois existem estes
Vídeos inacreditáveis das forças da natureza
Que vista magnífica
It's alive and it's hungry pic.twitter.com/gEJP5WIRDp
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) February 11, 2026
Autor: Vítor M.