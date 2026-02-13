E Porque Hoje é Sexta

Uma menina perguntou à mãe:

- “Mamã, posso levar a cadelinha para dar uma volta na nossa rua? ”

A mãe respondeu:

- “Não, porque ela está com o cio.”

- “O que é isso?”, perguntou a menina.

- “Vai perguntar ao teu pai. Acho que ele está na garagem.”

A criança lá vai à garagem e pergunta:

- “Papa, posso levar a Tochinha para uma volta na rua? Eu pedi à mama, mas ela disse que a Tochinha está no cio e disse para eu vir falar contigo…”

O pai disse:

- “Traz aqui a Tochinha.”

O pai pega num pano, embebeu-o em gasolina e esfregou as costas da cadela com o pano para disfarçar o cheiro, e disse:

- “Tudo bem, já pode ir, mas mantém a Tochinha na coleira e dá apenas uma volta até ao parque e anda embora.”

E lá foi a menina. Voltou poucos minutos depois sem a cadela na coleira.

Surpreso, o pai perguntou:

- “Onde está a Tochinha?”

A menina respondeu:

- “Acabou a gasolina dela a meio da rua e por isso,

outro cão está a empurrá-la até nossa casa.”