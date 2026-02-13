PplWare Mobile

Tempestades: Governo exclui de apoios famílias e empresas com dívidas ao Fisco

· Notícias 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Miguel says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 16:27

    Aplaudo. Quem não contribui para o sistema depois não pode usufruir dele.

    Responder
  2. Manuel da Rocha says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 16:32

    Isso é normal… se fossem ajudar, quem deve, a ajuda, seria retida, até pagar, o valor em dívida, agravando em 136%, como prevê a lei.
    Assim, ou não têm dívidas, aquando do pedido, de ajuda financeira, ou não há ajuda financeira.
    Para quem deva 800 euros, do IUC, se não poderem pagar, peça o pagamento, em prestações (3% de juros e 74 euros, de custas, anualmente), depois de aprovado, preencham o formulário, para poderem receber, até 8000 euros (920000 euros, caso de empresas). Precisam de realizar, os pagamentos, do valor, em dívida, até receberem o valor declarado.

    Responder
  3. KidsGraça says:
    13 de Fevereiro de 2026 às 16:34

    Desta vez tenho de concordar.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube