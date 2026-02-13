Tempestades: Governo exclui de apoios famílias e empresas com dívidas ao Fisco
O Governo português aprovou uma regra que está a gerar polémica: quem tiver dívidas fiscais ou contributivas fica de fora dos apoios públicos destinados à recuperação de habitações e empresas afetadas pela tempestade Kristin no Centro do país.
Apoio à tempestade: Situação tributária tem de estar “regularizada”
De acordo com a resolução do Conselho de Ministros e com a portaria que regulamenta os apoios, a situação tributária e contributiva dos candidatos tem de estar regularizada para poderem receber ajuda financeira do Estado. Isso significa que basta ter em dívida impostos como o IUC automóvel ou portagens cobradas pela Autoridade Tributária para ser excluído do apoio, mesmo que a dívida seja pequena ou relacionada com um imposto de circulação.
A regra aplica-se tanto a titulares de habitação própria e permanente como a arrendatários com contratos formalizados, empresários em nome individual, cooperativas, associações de produtores agrícolas e outras entidades ligadas à exploração florestal ou agrícola.
Segundo a resolução e a portaria, a situação tributária está “regularizada” quando não existem dívidas a impostos ou outras prestações tributárias ou quando estas estão a ser pagas em prestações com garantias legalmente constituídas.
A medida já tinha sido usada durante a pandemia da COVID-19 e agora volta a ser aplicada neste contexto de calamidade, alegando o Governo que é uma forma de assegurar que os apoios públicos são dirigidos a quem cumpre as suas obrigações fiscais.
Aplaudo. Quem não contribui para o sistema depois não pode usufruir dele.
Isso é normal… se fossem ajudar, quem deve, a ajuda, seria retida, até pagar, o valor em dívida, agravando em 136%, como prevê a lei.
Assim, ou não têm dívidas, aquando do pedido, de ajuda financeira, ou não há ajuda financeira.
Para quem deva 800 euros, do IUC, se não poderem pagar, peça o pagamento, em prestações (3% de juros e 74 euros, de custas, anualmente), depois de aprovado, preencham o formulário, para poderem receber, até 8000 euros (920000 euros, caso de empresas). Precisam de realizar, os pagamentos, do valor, em dívida, até receberem o valor declarado.
Desta vez tenho de concordar.