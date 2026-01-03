Falha de eletricidade este domingo! Saiba se afeta a sua zona

A E-REDES – Distribuição de Eletricidade, SA informou que, para garantir a qualidade do serviço, irá realizar trabalhos localizados na sua rede de distribuição, exigindo uma interrupção temporária do fornecimento de eletricidade no dia 4 de janeiro de 2026 em vários municípios. Saiba quais.

Zonas afetadas pelo corte de eletricidade

As zonas afetadas incluem:

Freguesia de União Das Freguesias De Cascais E Estoril - 05:00 às 11:00

Alameda Duquesa De Palmela, Lugar Praia Duquesa, Paredao Leste, Passeio Marítimo

Freguesia União Das Freguesias De Camarate, Unhos E Apelação - 06:00 às 11:00

Azinhaga Das Mós, Azinhaga Dos Cucos, Estrada Militar - Bairro Fonte Da Pipa, Fontainhas, Rua 31 De Outubro, Rua A, Rua Aristides De Sousa Mendes, Rua B Pt Fugido, Rua B Vl Cristina, Rua B Vl Lopes, Rua Das Fontaínhas, Rua Do Casal Dos Cucos, Rua Dos Sacrifícios, Rua José Capítulo, Rua Principal, Rua Vl Martins, Rua Vl Rodrigues, Vila Teles

Freguesia União Das Freguesias De Póvoa De Santo Adrião E Olival Basto - 06:00 às 11:00

Bairro Da Cassapia, Bairro Da Quinta Dos Cucos, Praceta Roldao, Qnta Cucos, Quinta Roldao, Rua 1Vivenda Jnp, Rua 1, Rua 1º De Maio - Bairro Da Cassapia, Rua 20 De Abril, Rua 3, Rua Cassapia, Rua Da Escola, Rua Da Esperança, Rua Principal, Rua Pedro Nunes

Durante estas intervenções, são efetuadas manobras, ligações, reparações ou trabalhos de conservação das infraestruturas, sempre de forma planeada e controlada.

As interrupções temporárias e de curta duração ocorrem quando todas as alternativas de alimentação disponíveis estão esgotadas, de forma a garantir que o impacto para os Clientes é o mais reduzido possível.

Por motivos de segurança, e caso ocorra o restabelecimento antecipado da alimentação elétrica ou necessidade de ensaios técnicos, recomenda-se que todas as instalações sejam consideradas permanentemente em tensão.

Os trabalhos programados de manutenção na rede de distribuição são feitos ao abrigo do artigo 72.º e 75.º do Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico e Gás.