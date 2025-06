Egito está a construir uma nova capital e é a China que vai fornecer os serviços urbanos

Com uma capital densamente povoada e poluída, o Egito tem uma solução em curso, a ser construída pela China. Num acordo entre os dois países, este último vai não apenas construir, mas gerir as operações e manutenção da Nova Capital Administrativa do Egito, a apenas 45 km a leste da capital Cairo.

A unidade egípcia da China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) anunciou a assinatura de um protocolo para a operação e manutenção do projeto CBD - Central Business District, no Egito.

Este projeto visa consolidar as empresas chinesas como players-chave no desenvolvimento da infraestrutura do Egito.

O projeto CBD, a Nova Capital Administrativa do Egito, localizado no coração do deserto, a apenas 45 km a leste do Cairo, está a tomar forma, com a China a liderar a sua construção e, agora, operação e manutenção, conforme o novo acordo.

Nos termos do acordo, a CSCEC assumirá a responsabilidade pela gestão, operação e manutenção do CBD na Nova Capital Administrativa, fornecendo serviços urbanos integrados a residentes, turistas e empresas.

Afirmou a CSCEC, num comunicado citado pela imprensa.

Egito terá nova capital administrativa

A informação partilhada adianta que a nova cidade de 700 quilómetros quadrados albergará mais de seis milhões de pessoas e está a ser construída para aliviar o congestionamento e a poluição no Cairo.

Sabe-se que o custo total da construção do CBD - que incluirá um palácio presidencial, parlamento, edifícios governamentais e espaço para embaixadas estrangeiras - está estimado em 29,8 mil milhões de yuans (cerca de 3,6 mil milhões de euros).

Em construção, o CBD conta com o arranha-céus mais alto de África, a Iconic Tower, com 385,8 metros, bem como 10 torres de escritórios, cinco torres residenciais e quatro hotéis, sendo a CSCEC a principal empresa de construção envolvida.

Na perspetiva de Dong Jianguo, vice-ministro da Habitação da China, a parceria estratégica entre os dois países é "um modelo de benefício mútuo".

A imprensa recorda que, desde 2023, mais de 30.000 funcionários públicos já se mudaram para a nova capital, que serve como sede oficial do Governo do Egito desde a posse do terceiro mandato do Presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Entretanto, outros serviços, como bancos, estão a mudar-se para a Nova Capital Administrativa do Egito, demonstrando o seu crescente papel económico.