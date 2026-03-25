Spotify traz novidade que vai ajudar a ver a música de outra forma

A música por vezes tem ramificações e relações que nem sempre são óbvias. Os artistas inspiram-se uns nos outros e isso não transparece a quem os ouve. Para colmatar este ponto, e dar mais contexto a qualquer música, o Spotify tem uma novidade. O SongDNA que dar mais informação e ajudar a perceber cada música de forma única.

O Spotify iniciou o lançamento global do SongDNA, uma funcionalidade beta exclusiva para subscritores Premium que permite explorar a "intricada rede de pessoas e ligações criativas por detrás da música que adora". Com o SongDNA, pode aprender sobre praticamente todos e tudo o que esteve envolvido na criação de uma música, incluindo compositores, produtores, samples e até interpolações.

Mostra as versões cover que uma música inspirou, criando um panorama completo da viagem criativa da faixa. Ao contrário de uma simples lista de créditos, o recurso foi concebido para permitir explorar a fundo as relações entre diferentes artistas e as suas obras em diversos géneros e períodos.

A funcionalidade pode ser encontrada na vista "Tocando Agora", que funciona como um mapa interativo de ligações. Depois de tocar no cartão SongDNA para uma faixa compatível, pode ver todos os colaboradores. A partir daí, pode tocar no nome de um produtor específico para ver outros artistas com quem trabalhou e depois tocar nesses artistas para ver com quem trabalharam. E assim sucessivamente.

Nem todas as músicas são compatíveis, e o Spotify afirmou que os artistas e as equipas têm a liberdade de gerir "como a sua história musical é contada" diretamente através da plataforma Spotify for Artists: As ligações que vê no SongDNA baseiam-se numa combinação de informações que recebemos dos artistas e das suas equipas, complementadas por dados da comunidade.

À medida que vão continuar a desenvolver esta experiência em versão beta, os artistas e editoras elegíveis podem rever e gerir os componentes do SongDNA no Spotify for Artists. Com isso garantem que têm controlo direto sobre a forma como a sua história musical é contada.

O SongDNA pode fazer lembrar "Sobre esta música", outra rubrica Premium, lançada no mês passado, que fornece detalhes e contexto dos bastidores de cada faixa. O recurso utiliza cartões interativos para mostrar a inspiração e o significado por detrás da música. Está disponível para dispositivos Android e iOS para subscritores nos EUA, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Austrália.