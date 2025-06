Trator autónomo da Voltrac: entre a agricultura e o campo de batalha

Uma startup espanhola apresentou recentemente um trator autónomo e elétrico que se adapta tanto aos campos agrícolas como a cenários de guerra, mostrando-se uma inovação com impacto real em múltiplos contextos.

Veículos elétricos e autónomos na agricultura... e na guerra!

Em tempos de paz, este veículo de 3,5 toneladas opera nas explorações agrícolas, transportando cargas até 4.000 kg, monitorizando a saúde das culturas através de câmaras e otimizando a aplicação de água, fertilizantes e pesticidas graças a um sistema de aprendizagem contínua.

Em zonas de conflito, o mesmo trator pode ser usado para missões de reabastecimento na linha da frente, em terrenos difíceis, minimizando riscos humanos.

Como referiu Francisco Infante Aguirre, cofundador e CTO da Voltrac:

Na Ucrânia, muitas vidas perdem-se em missões logísticas, não em combate direto. O nosso veículo pode fazer esse transporte sem colocar vidas humanas em risco.

Este trator atinge uma velocidade máxima de 40 km/h, tem uma autonomia de até 20 horas, e utiliza baterias modulares de 200 kW — substituíveis com recurso a empilhadores.

Trator autónomo: dos planos agrícolas, para o campo de batalha

Este veículo autónomo e elétrico pode ser equipado com reboques agrícolas convencionais ou plataformas planas para transporte militar.

Para aplicações militares, pode ser adaptado com tecnologia anti-interferência e drones intercetores, além de desempenhar funções de deteção e remoção de minas.

Ainda sem cabine, o veículo é, por enquanto, controlado remotamente, com planos para uma futura autonomia total, onde um único operador poderá gerir vários tratores em simultâneo.

Ex-engenheiro da Google e BMW

A componente agrícola distingue-se pela capacidade de fazer “experiências em tempo real”, tratando parcelas com abordagens ligeiramente distintas e ajustando intervenções com base na resposta das plantas — o que poderá aumentar a produtividade, reduzir custos e limitar o uso de químicos no solo.

Os fundadores trazem experiência sólida: Thomas Hubregtsen, ex-Google X e BMW, e Aguirre, engenheiro aeroespacial com raízes na maquinaria agrícola. Em conjunto, lançaram a Voltrac há pouco mais de um ano e já captaram 2 milhões de dólares (cerca de 1,85 milhões de euros) em investimento inicial.

A produção, feita com componentes standard, reduz em 70% o número de peças comparando com tratores tradicionais, graças à motorização elétrica e à ausência de cabine.

A startup prepara uma nova ronda de financiamento em setembro e prevê a entrega das primeiras unidades em 2026.

Esta solução insere-se nos novos cenários de agritech e defesa autónoma, sendo relevante tanto para regiões com escassez de mão de obra como para teatros de guerra onde a logística representa risco elevado.