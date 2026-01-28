Nissan apresenta elétrico Ariya movido a energia solar
A Nissan apresentou um conceito experimental do seu SUV elétrico Nissan Ariya equipado com painéis solares integrados no capô, teto e tampa da bagageira.
Nissan Ariya "movido" a energia solar
Esta iniciativa explora a integração de energia solar diretamente em veículos elétricos para reduzir a dependência de carregamentos externos e prolongar a autonomia diária.
O protótipo utiliza cerca de 3,8 m² de painéis fotovoltaicos de alta eficiência, capazes de converter a luz solar em energia elétrica que vai diretamente para a bateria do veículo.
Em condições ideais de luminosidade, este sistema pode fornecer até ~23 km adicionais de autonomia por dia, o que representa uma contribuição significativa para deslocações urbanas e de curta distância.
Tecnologia que garante mais liberdade na utilização de viaturas elétricas
Testes em ambiente real revelam o potencial transformador do sistema:
- Em condições ideais, o sistema pode proporcionar até 23 km de autonomia extra por dia;
- Em cidades com elevada exposição solar, como Lisboa, o veículo consegue gerar energia suficiente para uma autonomia solar média entre 17,5 e 18 km por dia;
- As médias anuais mostram ganhos significativos a nível global: 10,2 km/dia em Londres, 17,8 km/dia em Lisboa, 18,9 km/dia em Nova Deli e 21,2 km/dia no Dubai;
- Dependendo da utilização, os condutores conseguem reduzir a frequência de carregamento em 35% a 65%;
- Uma viagem de duas horas de 80 km pode produzir 0,5 kWh de energia limpa, adicionando até 3 km de autonomia gratuita e sem emissões.
Este desempenho tem fortes implicações para regiões com infraestruturas de carregamento limitadas.
Os condutores poderiam desfrutar de intervalos mais longos entre carregamentos, maior autonomia e menor custo de propriedade ao simplesmente estacionar ou conduzir ao sol.
Objetivos de sustentabilidade
Este conceito representa um passo da Nissan rumo à mobilidade mais sustentável e eco-eficiente.
A marca pretende reduzir a necessidade de paragens frequentes para carregamento e reforçar o compromisso com a neutralidade carbónica até 2050, explorando soluções que complementam a eletrificação com fontes renováveis de energia.
Nissan apresenta elétrico Ariya movido a energia solar pic.twitter.com/oZiV6l2Fjz
— Pplware (@pplware) January 28, 2026
Uma colaboração que transformou uma ideia arrojada em realidade
O projeto começou com uma pergunta simples, mas ambiciosa: “e se os veículos elétricos pudessem carregar-se sozinhos?” Esta questão deu origem a uma parceria com a Lightyear, empresa holandesa inovadora em mobilidade solar, que forneceu a tecnologia de painéis solares de última geração trabalhada depois pelos engenheiros da Nissan.
Os testes iniciais de longa distância, incluindo uma viagem de 1550 km entre os Países Baixos e Barcelona, demonstraram que a integração de painéis solares poderia diminuir o número de visitas a postos de carregamento de 23 para 8 (no caso de um condutor que percorra 6000 km/ano).