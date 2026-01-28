Apple negoceia com a SpaceX para adicionar Direct-to-Cell da Starlink aos iPhone 18 Pro

A Apple estará, alegadamente, em negociações com a SpaceX para tirar partido da sua rede de satélites Starlink e disponibilizar comunicações via satélite através do iPhone. Esta novidade deverá chegar com o iPhone 18 Pro e Pro Max.

Parceria para ligação via satélite em órbita baixa

A Apple está a ponderar uma parceria com a SpaceX para aproveitar a rede Starlink em órbita terrestre baixa (LEO) e fornecer conectividade baseada em satélite nos modelos iPhone 18 Pro.

Para quem não está familiarizado, a Apple utiliza atualmente a conectividade por satélite da Globalstar para o seu serviço “SOS de Emergência”, que permite aos utilizadores do iPhone contactar serviços de emergência quando estão fora da cobertura da rede móvel e Wi-Fi.

A parceria com a Globalstar também permite aos utilizadores do iPhone partilhar a localização e trocar mensagens com contactos pessoais e equipas de emergência.

Distanciamento da Globalstar

A Apple e a Globalstar parecem, no entanto, estar a afastar-se, com o presidente da Globalstar, James Monroe, a discutir recentemente a possibilidade de vender a empresa por mais de 10 mil milhões de dólares, num contexto de domínio crescente da Starlink.

Apesar de a Apple ter investido cerca de 2 mil milhões de dólares na Globalstar ao longo dos últimos anos, uma aquisição parece improvável, uma vez que a empresa de Cupertino não quer ser regulada como uma operadora.

Em parte por esta razão, a Apple ainda não cobra aos utilizadores do iPhone pelos serviços de satélite da Globalstar.

Conversações com a SpaceX e suporte sem hardware adicional

Isto leva-nos ao cerne do tema. A publicação The Information está agora a noticiar que a Apple está em conversações com a SpaceX para levar a funcionalidade de ligação direta para telemóveis da Starlink ao iPhone 18 Pro e ao iPhone 18 Pro Max. De forma crucial, a funcionalidade não exigiria qualquer hardware adicional para funcionar num iPhone compatível do utilizador.

Isto vai ao encontro de um relatório anterior da mesma publicação, que indicava que a Apple planeava adicionar suporte para internet 5G baseada em satélite já em 2026.

Além disso, de acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, espera-se que os iPhones de próxima geração suportem a tecnologia 5G Non-Terrestrial Network (NTN), que permite às torres GSM usar satélites para estender a sua cobertura.

Neste sentido, a Apple também planeia disponibilizar uma API que permitirá a programadores terceiros integrar a conectividade por satélite nas suas aplicações.

Avanços recentes da SpaceX

Quanto à SpaceX, a empresa adquiriu recentemente o espectro sem fios da EchoStar por 17 mil milhões de dólares, permitindo à Starlink fornecer serviços de internet mais rápidos a telemóveis em todo o mundo.

Além disso, a presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, anunciou recentemente que a empresa está a trabalhar com fabricantes de chips para integrar a conectividade por satélite diretamente nos smartphones.

Autorização da FCC e satélites de segunda geração

Estes desenvolvimentos surgem numa altura em que a SpaceX recebeu autorização da FCC para operar até 15.000 dos seus satélites de segunda geração (Gen2). Isto significa que a empresa pode agora lançar cerca de 7.500 novos satélites, elevando o total de satélites de segunda geração para 15.000 unidades.

Para benefício de quem possa não estar a par, os satélites Starlink Gen2 da SpaceX oferecem maior capacidade e menor latência, permitindo:

Um aumento de 20 vezes no débito;

Capacidade Direct-to-Cell, permitindo que os satélites Gen2 se liguem a telemóveis celulares não modificados;

Maior manobrabilidade orbital e um sistema autónomo de prevenção de colisões.

Com esta autorização, a SpaceX reforçou a sua posição de topo como principal fornecedor global de conectividade por satélite para os setores comercial e da defesa, tornando uma parceria com a Apple bastante lógica.