SpaceX de Musk tenta bloquear a expansão do serviço de comunicações via satélite da Apple

As ambições da Apple para expandir as comunicações via satélite no iPhone enfrentam um obstáculo: Elon Musk. Segundo relatos, a SpaceX está a tentar travar os esforços da empresa de Cupertino!

Elon Musk não quer que a Apple invista na Globalstar

Nos últimos anos, o iPhone tem beneficiado de diversas funcionalidades via satélite, como o SOS de Emergência e a Assistência Rodoviária, que ajudam os utilizadores em situações de perigo. No entanto, o avanço para tornar estas funcionalidades ainda mais úteis, com uma cobertura alargada, enfrenta um grande bloqueio.

A Apple trabalha principalmente com a Globalstar para suportar as suas funcionalidades via satélite, mas está também a colaborar com o serviço Starlink da SpaceX e a T-Mobile para expandir a cobertura no verão. O problema é que Elon Musk não está satisfeito com os investimentos da Apple na Globalstar e no setor das comunicações via satélite, pois isso coloca a empresa em concorrência direta com o Starlink.

Conflito sobre o espectro de comunicações

De acordo com fontes do Wall Street Journal, a SpaceX tem pressionado os reguladores federais para travar ou atrasar a expansão da Apple no setor dos satélites. Um dos principais motivos prende-se com os direitos sobre o espectro de comunicações, essencial para a ligação entre satélites e estações terrestres.

O espectro é um recurso limitado, dividido em bandas licenciáveis, e os operadores de satélites têm interesse em assegurar o maior número possível dessas bandas.

Com a concorrência da Globalstar e de possíveis futuros parceiros da Apple, a SpaceX poderá ter mais dificuldades em obter espectro adicional e, consequentemente, largura de banda. Além disso, o aumento da concorrência pode encarecer o custo das licenças, tornando a operação mais dispendiosa para a SpaceX.

A SpaceX pediu à Comissão Federal de Comunicações para rejeitar um pedido da Globalstar para usar determinadas bandas de espetro num novo conjunto de satélites financiados pela Apple.

A Apple terá investido mais de mil milhões de dólares na Globalstar em 2024 para desenvolver a sua rede de satélites.

Estratégia da Apple para além da Globalstar

Para além da Globalstar, a Apple tem explorado outras opções devido a limitações de capacidade. Segundo fontes, a empresa já manteve conversações com a EchoStar para utilizar mais satélites e espectro, além de ter trabalhado com a Boeing num projeto de satélites que acabou por falhar.

Relação tensa entre Apple e SpaceX

As duas empresas já discutiram possíveis colaborações no passado, mas sempre com relutância. Durante as negociações entre Apple, SpaceX e T-Mobile para a expansão da T-Mobile, chegou-se a um acordo, mas apenas após “discussões tensas”.

Executivos da Apple e da SpaceX também conversaram sobre a possibilidade de ligar os iPhones diretamente aos satélites da SpaceX, mas ainda não foi alcançado qualquer acordo.

Apesar da relação pouco amigável, ainda existe alguma margem para cooperação. A Globalstar, por exemplo, contratou a SpaceX para lançar os satélites financiados pela Apple.