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O preço do carro elétrico está praticamente igual ao de combustão

· Motores/Energia 3 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. TugAzeiteiro says:
    16 de Março de 2026 às 14:12

    Tesla Model 3 = A partir de 35mil Eur.
    BMW Série 3 = A partir de 50mil Eur.
    BMW Série 2 Grand Coupé = A partir de 39mil Eur.
    Mercedes Classe C = A partir de 54mil Eur.
    Mercedes CLA = A partir de 48mil Eur.

    Portanto o preço do carro elétrico está práticamente igual ao de combustão? Pelo menos neste segmento C e D o carro a combustão já é mais caro! E pouco a pouco será no segmento B…

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    16 de Março de 2026 às 14:22

    Vejamos, R5 24.900€, Clio, 21.990€.
    Fiat Panda Gasolina, 21.000€, Hibrido, 29.000€, VE 35.000€.
    Nissan Micra a diferença de preço da versão com bateria de 40, Kwh, para a de 52 Kwh, é de 3500€, mas o mais barato começa nos 27 mil€.
    Já o Clio a versão base a gasolina começa nos 21.990€ e o hibrido 28.990€.
    Os carros estão caros como o camandro .

    Responder
  3. Yamahia says:
    16 de Março de 2026 às 14:25

    Não são os elektros que baixam, são os combustas que sobem. O desgraçado do consumidor paga e é se quer. Lol

    Responder

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