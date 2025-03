Carros elétricos têm vida curta? Um Hyundai IONIQ 5 terá ultrapassado os 660.000 km!

A par da autonomia, a longevidade dos veículos é um dos senãos dos modelos elétricos, para muitos clientes, que preveem a necessidade de trocar a dispendiosa bateria pouco tempo após a compra do automóvel. Contrariando esta ideia, um Hyundai IONIQ 5 já terá percorrido, na Coreia do Sul, mais de 660.000 km.

De acordo com uma publicação feita no grupo Mileage Impossible, no Facebook, citada pelo Driving, um Hyundai IONIQ 5 já terá rolado 666.255 km de estrada, na Coreia do Sul. O modelo de 2023 já terá sido conduzido por cerca de três anos e meio.

Considerando que o veículo era conduzido sete dias por semana, estes números indicariam uma acumulação de mais de 500 km por dia - muito acima da distância percorrida pelo condutor médio, de cerca de 50 km por dia.

O autor da publicação explica que a bateria do veículo foi trocada, após 580.000 km, gratuitamente, pela Hyundai.

Neste momento, na maioria dos mercados, a marca oferece uma garantia de 10 anos/ 160.000 quilómetros para as baterias do IONIQ 5. Em Portugal, nomeadamente, são oito anos/ 160.000 km.

Ainda assim, conforme teorizado pelo website automóvel, "não é inconcebível que a marca tenha optado por substituir a bateria neste caso único por uma questão de marketing".

Hyundai IONIQ 5 foi Carro Mundial do Ano 2022

Com o IONIQ 5, a Hyundai apresentou o primeiro modelo da série baseado na sua plataforma E-GMP, um Crossover Utility Vehicle, nomeado Carro Mundial do Ano, em 2022.

A bateria foi e é um dos destaques deste modelo, pois a marca não depende de células "clássicas" de iões de lítio com eletrólito líquido. Por sua vez, utiliza baterias de polímero de lítio.

Leia mais sobre o Hyundai IONIQ 5: