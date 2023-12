A Tesla é a marca de referência no segmento dos carros elétricos. Relativamente ao tempo médio de vida dos veículos ainda não há propriamente resultados, mas há um Tesla com 1,9 milhões de km! Mas qual o segredo?

Tesla Model S P85 já levou 13 motores...e 4 packs de baterias novos

Um Tesla com 1,9 milhões de km? Sim, é verdade, mas foi preciso trocar várias vezes de motor e também várias vezes as baterias. Mas vamos começar pelo início.

Gemmingen-Hornberg um alemão, comprou o seu primeiro Tesla Model S P85 em 2015. Era um veículo usado com perto de 30.000 km. Desde 2015 que o alemão tem somado km, tendo chegado à marca de 1,9 milhões de km. Para se ter uma ideia da distância, é o mesmo que dar 48 voltas ao planeta terra.

Para conseguir tal feito, Gemmingen-Hornberg teve de mudar 13 vezes de motor e foram quatro as vezes que teve de mudar de pack de baterias. Segundo as informações, o proprietário diz que sempre teve muito cuidado com a máquina, sempre fez as manutenções e raramente excedeu os 100 km/h. A bateria tinha sempre entre 15 a 70 por cento da carga.

Hansjörg Gemmingen é conhecido e tem conseguido manter os seus dois Tesla no topo das distâncias percorridas. Ao realizar quase 700 quilómetros diários, tem igualmente mostrado a sua fiabilidade e sobretudo a robustez da sua construção. Em 2019 atingiu 1 milhão de quilómetros.