Já há polícias a inspecionar as bicicletas elétricas alteradas para travar ilegalidades

Cada vez há mais quem troque as quatro rodas por duas com pedais, mas com motor e bateria. E há quem abuse ao ponto de "chipar" as bicicletas elétricas para que dê mais velocidade do que a lei permite. Há bicicletas elétricas que são como balas nas estradas pelo meio dos carros. Na Holanda, as autoridades já começaram a inspecionar na estrada estes veículos para travar as ilegalidades.

A polícia holandesa está a tomar medidas contra aqueles que optam por andar ilegalmente em bicicletas elétricas potentes, depois de ter registado um número recorde de mortes de ciclistas em 2022. As estações de controlo na estrada foram agora instaladas em todo o país.

Ciclistas insistem em alterar as bicicletas elétricas

Enquanto nos Estados Unidos os utilizadores de bicicletas elétricas podem comprar potentes bicicletas elétricas capazes atingir os 45 km/h, na Europa são cada vez menos os países que permitem tais valores! Aliás, essas "speed pedelecs" podem ter de ser seguradas e registadas, e o ciclista que usa capacete pode necessitar de uma licença de ciclomotor.

Para todos os outros, o limite de velocidade dos pedais assistidos é de 25 km/h e a potência do motor está limitada a 250 watts (nalguns casos, como em Portugal, passou para 1 kW).

A polícia holandesa tem registado um aumento dos acidentes de viação envolvendo ciclistas - com o número de vítimas mortais a atingir um recorde em 2022 - e que esses números coincidem mais ou menos com o aumento do número de bicicletas elétricas e de velocípedes em circulação.

As novas tecnologias de ciclismo exigem novos métodos de policiamento, razão pela qual foram instaladas novas estações de teste de rolos em toda a região como forma de dissuasão. O equipamento pode ser instalado nas bermas das estradas e é utilizado para determinar a velocidade a que deixa de haver apoio motorizado.

Uma ebike é colocada em cima da plataforma e fixada com cintas. Em seguida, um agente sobe a bordo e começa a bombear até o motor se desligar. Se o motor de uma ebike normal não parar aos 25 km/h, ou de uma speed pedelec (incluindo uma fatbike com motor) aos 45 km/h, o proprietário é multado em 290 euros. As infrações múltiplas implicam o risco de confisco e destruição da bicicleta ilegal.

Os 247 postos de controlo dos rolos têm também uma configuração para o controlo na estrada das velocidades máximas dos ciclomotores, ciclomotores ligeiros e scooters.