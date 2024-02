Jogos grátis no Playstation Plus para Fevereiro de 2024

Fevereiro já vai a meio e é uma altura tão boa como as restantes para se receber uns jogos novos, certo? Pois bem! A Sony Playstation revelou os jogos que se juntam ao catálogo do Playstation Plus, já muito em breve. Venham ver...

A Sony Interactive Entertainment anunciou recentemente, através do Blog Oficial da PlayStation, quais são os títulos que chegam neste mês de fevereiro sem custos adicionais ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation Plus Premium.

Desta forma, quem tiver uma subscrição válida do serviço poderá jogar estes títulos, já a partir de 20 de Fevereiro.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Podem ver de seguida, quais os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 20 de Fevereiro:

Need for Speed Unbound para a Playstation 5

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition para a Playstation 5

Tales of Arise para a Playstation 4 / Playstation 5

Assassin's Creed Valhalla para a Playstation 4 / Playstation 5

LEGO Worlds para a Playstation 4

LEGO Jurassic World para a Playstation 4

Roguebook para a Playstation 4 / Playstation 5

Rogue Lords para a Playstation 4

Tales of Zestiria para a Playstation 4

Paralelamente, convém recordar que os jogadores terão uma última oportunidade de desfrutar dos títulos que deixarão de estar disponíveis no catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 20 de Fevereiro. Estes títulos são: Tekken 7, Resident Evil 7 Biohazard, Ace Combat 7 Skies Unknown, Oninaki, Lost Sphear, I am Setsuna, Lost Words: Beyond the Page, Hue, Tacoma, Thomas Was Alone. Destiny 2: The Witch Queen deixará de estar disponível a partir do próximo dia 05 de Março.

Catálogo de clássicos (Premium)

Seguem abaixo, os nomes dos jogos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium neste mês de Fevereiro:

Resistance: Retribution para a Playstation 4 / Playstation 5

Jet Rider 2 para a Playstation 4 / Playstation 5

Tales of Symphonia para a Playstation 4 / Playstation 5

Tales of Vesperia para a Playstation 4 / Playstation 5