Nintendo deve apresentar a sua nova Switch 2 em março de 2025

Já não é novidade para ninguém que a Nintendo está a preparar a tão aguardada sucessora da Switch. Muito se tem falado sobre a chegada deste novo equipamento, mas as novas informações indicam que a empresa japonesa deve apresentar a sua consola portátil Switch 2 no mês de março de 2025.

A Nintendo é uma das mais populares empresas ligadas ao setor gaming. E os últimos dados mostram números impressionantes, tendo a Switch já conseguido ultrapassar as 139 milhões de unidade vendidas e arrecadado 77 mil milhões de dólares em receitas.

No que respeita à nova próxima consola, já muito foi escrito e havia a esperança de esta chegar ainda nesta ano de 2024. Mas as notícias da passada semana referiam que este equipamento não iria chegar antes de 2025, o que fez cair as ações da empresa.

Nintendo Switch deve chegar em março de 2025

Mais recentemente, de acordo com as últimas notícias vindas do canal asiático Nikkei (via Reuters), a Nintendo vai lançar a sua sucessora da Switch no mês de março de 2025. A informação foi revelada nesta segunda-feira (26) e contraria as expetativas de que a Nintendo Switch 2 poderia chegar ao mercado ainda durante este ano de 2024. Segundo a Nikkei, há a referência de que a empresa japonesa está a dar prioridade à simplificação das vendas iniciais da consola sucessora.

Houve uma tentativa de averiguar mais a fundo esta situação, mas um porta-voz da Nintendo recusou-se a comentar esta notícia.