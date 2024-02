“Switch 2” da Nintendo pode não chegar antes de 2025 e ações da empresa caem

Esperava-se que a "Switch 2" da Nintendo chegasse em algum momento deste ano, mas um novo rumor está a colocar esse cronograma em questão. Agora, a empresa está a dizer aos editores que a consola de próxima geração está programada para ser lançada no primeiro trimestre de 2025.

De acordo com fontes como VGC, Eurogamer e outras, a Switch 2 da Nintendo, prevista para ser lançada em 2024, não chegará antes de 2025. Isso estaria de acordo com o lançamento da Switch original, que foi anunciado em outubro de 2016, mas foi lançada em março de 2017.

As principais editoras foram informadas recentemente sobre a mudança da data de lançamento do final de 2024 para o início de 2025. Várias fontes disseram que estavam a trabalhar em jogos para a Switch 2 com lançamento previsto para o início de 2025. Esta nova data irá permitir que a empresa otimize o launcher e o software para oferecer a melhor experiência aos seus fãs.

Um jogo importante poderá ser o Metroid Prime 4, há muito adiado, que ainda está no calendário de lançamentos da Nintendo, mas não tem data específica.

Ações da Nintendo caem depois dos rumores

No início deste mês, a Nintendo aumentou ligeiramente a sua previsão de vendas da Switch para o ano fiscal de 2024 de 15 milhões para 15,5 milhões, em comparação com 18 milhões e 23 milhões em 2022 e 2021. Contudo, as ações da Nintendo caíram hoje com base nos rumores de atraso do lançamento.

Não se sabe muito sobre o futuro dispositivo, incluindo o nome. Os rumores sugerem que terá compatibilidade retroativa com a Switch, juntamente com capacidades 4K e qualidade visual semelhante à da PS5 e da Series X.

Em qualquer caso, este ano será certamente um ano agitado para a empresa - se a nova consola for lançada no primeiro trimestre de 2025, será provavelmente anunciada numa apresentação da Nintendo Direct no final deste ano.

Leia também: