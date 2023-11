YouTube quer que os criadores declarem a utilização de IA nos vídeos. E tem uma razão

A inteligência artificial (IA) é uma ferramenta incrível que pode ajudar os criadores em praticamente tudo o que eles precisam. No entanto, existem alguns perigos na utilização de IA, e é por isso que o YouTube está a intervir para ajudar a proteger a sua comunidade.

YouTube exige que os criadores declarem conteúdo de IA

À medida que o uso de IA se torna mais prevalente, o YouTube reconhece que precisa de implementar novas medidas para além das que já conta. Conforme explicado num post, o YouTube vai lançar, em 2024, novas regras onde exigirá que os criadores de conteúdo declarem o uso de IA para ajudar a criar os seus vídeos.

Para qualquer vídeo que seja gerado por IA, o YouTube colocará uma label na descrição. Além disso, se a plataforma considerar que a informação apresentada no vídeo é sensível, será aplicada uma label adicional.

A principal razão para esta medida é garantir a proteção dos espectadores devido à possibilidade de serem criadas informações falsas ou enganosas quando a IA está envolvida. Também permitirá à IA não digerir os seus próprios dados falsos como factos, o que ajudará a reduzir a desinformação.

Porque é que a admissão de conteúdos de IA é importante para a comunidade?

A comunidade do YouTube é constituída por dois grupos de pessoas: os espectadores e os criadores. Ambos os grupos podem ser afetados negativamente pela IA. No entanto, serão agora protegidos e auxiliados pela nova política do YouTube de declarar o conteúdo de IA em um vídeo.

Para os espectadores

O maior receio quando se trata de ver vídeos do YouTube é não saber se a informação é correta. No entanto, ao obrigar os criadores a declarar que o seu vídeo é gerado por IA, permite que os espectadores compreendam que estão a ver conteúdo alterado.

Isto significa que o conteúdo não é 100 % criado por humanos. Nesta altura, os utilizadores não devem confiar cegamente na inteligência artificial. Podem reconhecer que a informação pode ser enganadora e que podem ter de fazer uma pesquisa.

Além disso, isto abre a possibilidade de o YouTube permitir que os utilizadores filtrem o conteúdo. Por exemplo, se um utilizador só quiser ver vídeos criados por humanos, poderá remover o conteúdo de IA da sua pesquisa. No entanto, esta funcionalidade específica não foi estabelecida até ao anúncio do YouTube para a divulgação de conteúdos com IA.

Para os criadores de conteúdo

No mundo tecnologicamente avançado de hoje, os criadores de conteúdo (ou youtubers) estão a começar a ter de competir não só uns com os outros, mas também com a IA. No entanto, o maior problema é que muitos espectadores têm dificuldade em distinguir o que é criado por humanos e o que é gerado por IA.

Ao obrigar qualquer pessoa que carregue um vídeo alterado a declarar o facto, isso dá aos youtubers uma vantagem. Poderão fazer com que os espectadores continuem a ver o seu conteúdo, porque estes saberão que a informação tem uma maior probabilidade de ser exata em comparação com a IA.

Além disso, o YouTube está a permitir que os parceiros musicais apresentem pedidos de remoção de conteúdo de IA se este estiver a fingir ser um indivíduo, incluindo rosto ou voz. Também poderão apresentar um pedido de remoção quando se trata de música que imita a voz de um artista.

À medida que a IA começa a avançar, é necessário que todos os sites e plataformas apliquem medidas para garantir a segurança dos seus utilizadores. Para o YouTube, isso também inclui os seus criadores.

A IA pode ser um excelente recurso a utilizar, mas há momentos em que é importante compreender que o que se está a ver não foi criado por uma pessoa ou pode não ser um facto.

