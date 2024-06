Twitch anuncia uma série de novidades, incluindo o salto para 4K

A gigante do streaming Twitch aproveitou a TwitchCon Europe para revelar várias novas funcionalidades e uma das maiores reformulações da sua aplicação móvel. Descubra tudo.

A Twitch focou-se em atualizar a sua aplicação porque, segundo os seus dados, 70% dos novos espectadores descobrem a plataforma através do smartphone. Por isso, implementou melhorias de visualização, adaptou-se melhor ao formato vertical e introduziu novas opções para aumentar a qualidade das transmissões ao vivo.

Agora, após várias semanas de testes feitos pelos betatesters, a Twitch anunciou diversas dessas novas funcionalidades e algumas mudanças no serviço que serão implementadas em breve. Não há uma data específica para a chegada das novas funcionalidades, mas não devem tardar.

Resolução 4K na Twitch

Uma das funcionalidades já disponíveis é a resolução 4K. A Twitch confirmou que todos os utilizadores podem transmitir e configurar essa qualidade, desde que usem a versão mais recente do OBS Studio. Essa melhoria está disponível para todos os streamers, não apenas para os parceiros.

Chamaram a essa opção "Enhanced Streaming", que também inclui novas opções para transmissões verticais e suporte aos codecs HEVC e AV1. Isso é excelente, pois tanto espectadores quanto streamers têm solicitado melhorias na qualidade das transmissões há anos.

Novas histórias e clips

A Twitch, que até então não havia adotado o formato de histórias, lançou recentemente essa funcionalidade. Agora, os utilizadores podem seguir as publicações "rápidas" dos seus streamers favoritos, que aparecerão no canto superior direito da aplicação, num design semelhante ao do Instagram.

Além disso, a plataforma integrou um novo sistema de clips e feeds ao vivo com uma interface parecida com a do TikTok. A partir de agora, a aplicação exibirá streams recomendadas, e os utilizadores podem navegar arrastando para cima para descobrir novos criadores e conteúdos. Ao encontrar algo interessante, é possível clicar para entrar na stream e participar no chat.

Colaborações entre streamers

A Twitch desenvolveu uma nova maneira para os streamers colaborarem facilmente, criando um sistema interessante de chamadas e partilha de ecrã. Agora, quando um criador quiser fazer uma co-stream com outro, basta clicar num botão para que a Twitch entenda que desejam fazer uma transmissão conjunta.

Até agora, essas colaborações eram feitas geralmente via Discord, mas a Twitch decidiu implementar o seu próprio sistema nativo, que estará disponível para os streamers em breve.

DJs na Twitch

Por último, uma das novidades na plataforma é o DJ, uma categoria onde é permitido mixar músicas populares sem preocupação com direitos autorais. Essa funcionalidade estará disponível a partir de 8 de agosto e será necessária a inscrição num programa específico para ter controlo sobre o que é reproduzido ao vivo.

