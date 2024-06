ZTE Nubia Flip 5G chega a Portugal por 649 euros

A ZTE, anunciou recentemente a chegada do smartphone ZTE Nubia Flip 5G ao mercado português. Este é o primeiro smartphone dobrável da empresa e destaca-se pelo seu design único em forma de concha.

ZTE Nubia Flip 5G estará disponível na cor Cosmic Black

Com a chegada do novo ZTE Nubia Flip 5G, a ZTE dá início a uma nova era de smartphones dobráveis com o objetivo de democratizar o seu acesso aos consumidores – smartphones com um elevado nível de tecnologia e funcionalidades a um preço acessível.

O dispositivo tem um ecrã principal AMOLED de 6,9" e um ecrã exterior de 1,43". A taxa de atualização de 120 Hz melhora a experiência de utilização do dispositivo.

O dispositivo dispõe de 8 GB de memória RAM expansível até 20 GB de RAM virtual, utilizando parte da memória interna de 256 GB, contando com um grande espaço de armazenamento, perfeito para guardar fotografias, vídeos 4K e aplicações de todo o tipo. Graças ao seu altifalante duplo e ao seu sistema de otimização de som DTS:X Ultra, permite ainda ouvir música com a melhor qualidade.

A bateria de 4.310mAh, juntamente com o carregamento rápido de 33W, é outra novidade do smartphone, pois é muito superior a outros fabricantes de formato 'flip'.

A câmara traseira dupla de 50 megapíxeis, assistida por IA, junta-se a uma lente interna de 16 megapíxeis, permitindo-lhe tirar partido dos dois ecrãs do telefone para pré-visualizar os resultados das suas fotografias.

O Nubia Flip 5G pesa 214 g, tem 15,5 mm de espessura quando totalmente dobrado e 7,3 mm de espessura quando aberto.

Inclui processador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, com um sistema Octa-core de 2,4 GHz, que garante o máximo aproveitamento de todas as funcionalidades do dispositivo para a maioria dos utilizadores.

O sistema operativo do Nubia Flip 5G é o Android 13 (Android T). Este dispositivo destaca-se, também pelo suporte para redes 5G e pela funcionalidade de NFC para pagamentos móveis sem contacto.

O Nubia Flip 5G estará disponível por 649 euros na cor Cosmic Black.