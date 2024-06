Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rúbrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Common People - Pulp

Pulp é uma banda de rock inglesa formada em Sheffield em 1978. No seu auge crítico e comercial, a banda era composta por Jarvis Cocker (vocal, guitarra, teclado), Russell Senior (guitarra, violino), Candida Doyle (teclado), Nick Banks (bateria, percussão), Steve Mackey (baixo) e Mark Webber (guitarra, teclados).

Ao longo da década de 1980, a banda lutou para encontrar o sucesso, mas ganhou destaque no Reino Unido em meados da década de 1990 com o lançamento dos álbuns His 'n' Hers em 1994 e particularmente Different Class em 1995, que alcançou o primeiro lugar no UK Albums Chart. O álbum gerou quatro singles no top ten, incluindo "Common People" e "Sorted for E's & Wizz", ambos alcançando o número dois no UK Singles Chart. O estilo musical dos Pulp durante este período consistia em pop rock com influência disco, com referências à cultura britânica nas suas letras na forma de um estilo de "drama de lavatório de cozinha". Cocker e a banda tornaram-se figuras relutantes do movimento Britpop, sendo indicados ao Mercury Music Prize em 1994 por His 'n' Hers; eles ganharam o prémio em 1996 por Different Class e foram indicados novamente em 1998 por This Is Hardcore. Pulp foram a atração principal do Pyramid Stage do Festival de Glastonbury duas vezes e foram considerado um dos "quatro grandes" do Britpop, com Oasis, Blur e Suede.

A banda lançou We Love Life em 2001 e depois fez uma pausa de uma década, tendo vendido mais de 10 milhões de discos. Os Pulp reuniram-se e tocaram ao vivo novamente em 2011, com datas no Isle of Wight Festival, Festivais de Reading e Leeds, Pohoda, Sziget Festival, Primavera Sound, Exit Festival, e Wireless Festival. Posteriormente, várias datas de espetáculos adicionais foram adicionadas à sua programação. Em janeiro de 2013, os Pulp lançaram "After You", uma música originalmente gravada para We Love Life, como um single para download digital. Foi o primeiro single da banda lançado desde "Bad Cover Version" em 2002. Em 9 de março de 2014, os Pulp e o cineasta Florian Habicht estrearam o documentário Pulp: A Film about Life, Death & Supermarkets no SXSW Music and Film Festival em Austin, Texas. O filme percorreu o circuito internacional de festivais de cinema sendo lançado nos cinemas pela Osciloscópio Laboratories nos EUA em novembro de 2014. É o primeiro filme sobre Pulp (e Sheffield) feito em colaboração com a banda. A banda mais uma vez entrou num hiato após isso, mas em 2022, Cocker anunciou que a banda se reuniria pela segunda vez para fazer uma série de espetaculos em 2023.

