Spotify cresce novamente e já tem mais de 750 milhões de utilizadores mensais

O mercado do streaming é dominado por uma única empresa, o Spotify. Outros tentaram já roubar esse espaço, como a Apple e outras, mas não o conseguiram. O crescimento do Spotify tem sido evidente e constante e agora atinge um novo patamar. Os dados mais recentes garante, que o Spotify cresceu novamente e já tem mais de 750 milhões de utilizadores mensais

Mais de 750 milhões de utilizadores mensais

O Spotify anunciou na terça-feira que atingiu 751 milhões de utilizadores ativos mensais (MAUs) no quarto trimestre de 2025. Este recorde representa um aumento de 11% relativamente ao ano anterior e um salto significativo em comparação com os 713 milhões de MAUs do terceiro trimestre.

O relatório de resultados trimestrais demonstrou ainda um aumento de 10% no número de subscritores Premium em relação ao ano anterior, passando de 263 milhões para 290 milhões. A Europa concentra a maior parte dos subscritores Premium da empresa sueca (36%), seguida pela América do Norte, com 25%.

O Spotify atribui o seu crescimento a diversos fatores, entre os quais a inteligência artificial (IA). Considera-se o departamento de I&D da indústria musical. O trabalho que fazem é compreender rapidamente as novas tecnologias e aproveitar o seu potencial, o que têm feito repetidamente. Esta ideia foi transmitida por Gustav Söderström, co-CEO do Spotify, em comunicado.

Spotify cresce novamente a um ritmo elevado

Garantem que toda a indústria beneficiará desta mudança de paradigma com a IA, mas acreditam que aqueles que abraçarem esta mudança e agirem rapidamente serão os mais beneficiados. No final de 2025, o Spotify anunciou que iria eliminar parte da “inércia” da IA ​​na sua plataforma e ter “produtos musicais de IA focados no artista”, embora na altura s detalhes fossem bastante vagos.

A empresa afirma ainda que o Spotify Wrapped de dezembro foi maior do que nunca. Garantem que na altura foram mais de 300 milhões de utilizadores envolvidos e 630 milhões de partilhas em 56 idiomas. Este resumo anual dos utilizadores é já uma bandeira do serviço de streaming e todos os anos é aguardado pacientemente por todos.

Estes são novamente resultados muito positivos para o Spotify. Este serviço de streaming volta a mostrar a sua força e posição única no mercado. Este número de utilizadores não vai certamente parar e continuará certamente a crescer nos próximos trimestres, mantendo o ritmo agora mostrado.