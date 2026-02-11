Spotify cresce novamente e já tem mais de 750 milhões de utilizadores mensais
O mercado do streaming é dominado por uma única empresa, o Spotify. Outros tentaram já roubar esse espaço, como a Apple e outras, mas não o conseguiram. O crescimento do Spotify tem sido evidente e constante e agora atinge um novo patamar. Os dados mais recentes garante, que o Spotify cresceu novamente e já tem mais de 750 milhões de utilizadores mensais
Mais de 750 milhões de utilizadores mensais
O Spotify anunciou na terça-feira que atingiu 751 milhões de utilizadores ativos mensais (MAUs) no quarto trimestre de 2025. Este recorde representa um aumento de 11% relativamente ao ano anterior e um salto significativo em comparação com os 713 milhões de MAUs do terceiro trimestre.
O relatório de resultados trimestrais demonstrou ainda um aumento de 10% no número de subscritores Premium em relação ao ano anterior, passando de 263 milhões para 290 milhões. A Europa concentra a maior parte dos subscritores Premium da empresa sueca (36%), seguida pela América do Norte, com 25%.
O Spotify atribui o seu crescimento a diversos fatores, entre os quais a inteligência artificial (IA). Considera-se o departamento de I&D da indústria musical. O trabalho que fazem é compreender rapidamente as novas tecnologias e aproveitar o seu potencial, o que têm feito repetidamente. Esta ideia foi transmitida por Gustav Söderström, co-CEO do Spotify, em comunicado.
We closed out Q4 2025 with strong user growth and continued momentum. From our biggest Wrapped ever, to Prompted Playlist, and expanding audiobooks to new markets, we’re focused on delivering value for users, artists, creators and authors. pic.twitter.com/8j1E7c8yUP
— Spotify News (@SpotifyNews) February 10, 2026
Spotify cresce novamente a um ritmo elevado
Garantem que toda a indústria beneficiará desta mudança de paradigma com a IA, mas acreditam que aqueles que abraçarem esta mudança e agirem rapidamente serão os mais beneficiados. No final de 2025, o Spotify anunciou que iria eliminar parte da “inércia” da IA na sua plataforma e ter “produtos musicais de IA focados no artista”, embora na altura s detalhes fossem bastante vagos.
A empresa afirma ainda que o Spotify Wrapped de dezembro foi maior do que nunca. Garantem que na altura foram mais de 300 milhões de utilizadores envolvidos e 630 milhões de partilhas em 56 idiomas. Este resumo anual dos utilizadores é já uma bandeira do serviço de streaming e todos os anos é aguardado pacientemente por todos.
Estes são novamente resultados muito positivos para o Spotify. Este serviço de streaming volta a mostrar a sua força e posição única no mercado. Este número de utilizadores não vai certamente parar e continuará certamente a crescer nos próximos trimestres, mantendo o ritmo agora mostrado.