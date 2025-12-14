Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Kiss From A Rose - Seal

Henry Olusegun Adeola Samuel (Londres, 19 de fevereiro de 1963), conhecido profissionalmente como Seal, é um músico, cantor e compositor britânico de ascendência nigeriana e brasileira. O avô paterno de Seal nasceu em Salvador, na Bahia. Entre os seus maiores êxitos está a canção Kiss from a Rose, banda sonora do filme Batman Forever, pela qual recebeu três prémios Grammy em 1995. No total, o cantor já ganhou três prémios Brit Awards, na categoria de melhor cantor masculino, quatro prémios Grammy e um MTV Video Music Awards. Já vendeu 15 milhões de cópias em todo o mundo até hoje.

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?