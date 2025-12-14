Segurança Social: já pode simular o valor das Prestações de Desemprego

A Segurança Social passou a disponibilizar um novo simulador de prestações sociais, que permite aos cidadãos estimar o valor das prestações de desemprego a que poderão ter direito.

Esta ferramenta digital tem como objetivo facilitar o acesso à informação e ajudar os beneficiários a planear melhor a sua situação financeira em caso de desemprego.

Através deste simulador, é possível obter uma estimativa do montante mensal a receber, com base nos dados introduzidos pelo utilizador, como a situação profissional, remunerações anteriores e período contributivo. Para além do subsídio de desemprego, a plataforma permite igualmente simular outras prestações sociais, tornando-se um instrumento útil para quem procura conhecer antecipadamente os apoios disponíveis.

Em resumo, com o novo Simulador de Desemprego da Segurança Social, pode calcular de forma rápida e segura os valores estimados de:

Subsídio de Desemprego

Subsídio Social de Desemprego

Subsídio por Cessação de Atividade Profissional

Outras prestações associadas ao desemprego

Aceda à área de Simuladores da Segurança Social

O acesso ao simulador é feito online, no portal oficial da Segurança Social, bastando selecionar a área dos simuladores e escolher a prestação que se pretende calcular. Clique em "Simulador de Desemprego".

O processo é simples, intuitivo e pode ser realizado por qualquer cidadão, sem necessidade de deslocações a um balcão de atendimento.

Importa salientar que os valores apresentados têm caráter meramente indicativo, não substituindo a análise oficial nem o pedido formal do subsídio. O montante final a atribuir depende sempre da verificação dos requisitos legais, do histórico contributivo e das regras em vigor no momento do pedido.

Com esta nova funcionalidade, a Segurança Social reforça a sua aposta na digitalização dos serviços públicos, promovendo maior transparência, autonomia e proximidade com os cidadãos, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade como o desemprego.