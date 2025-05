Nova guerra a caminho dos tribunais? A Disney processa o YouTube!

As grandes empresas tendem a lutar pelo controlo do mercado, mas normalmente de forma isolada e sem interagir com a concorrência. Claro que surgem casos pontuais de lutas muito ferozes, somente pelo controlo. Uma nova parece colocar a Disney contra o YouTube, acabando as duas empresas em tribunal.

A Disney processa o YouTube!

A Disney interpôs uma ação judicial contra o YouTube pela transferência do veterano executivo de media e desporto Justin Connolly para o YouTube. O processo, apresentado no Supremo Tribunal da Califórnia, afirma que Connolly violou o seu contrato existente e que o YouTube interferiu intencionalmente com o contrato no processo.

Justin Connolly foi nomeado responsável pelas operações globais de media e desporto do YouTube. Connolly irá gerir as relações do YouTube com empresas de media e supervisionará as transmissões desportivas ao vivo da plataforma. Antes ocupou cargos importantes na Disney durante os seus mais de 20 anos, principalmente na ESPN. Recentemente, liderou os serviços de streaming e as redes de media da empresa.

O processo da Disney enfatizou que Connolly está vinculado a um contrato de três anos que entrou em vigor em janeiro e se prolonga até março de 2027. A opção de rescisão antecipada de Connolly para deixar a empresa só pode ser exercida sob certas condições.

Empresas vão acabar em tribunal

A Disney afirma que Connolly deixou o seu cargo apesar do contrato e foi para o YouTube. De acordo com a petição, Connolly era o chefe da equipa que conduziu as negociações de renovação da licença entre a Disney e o YouTube. Foi afirmado que, durante este processo, tinha informações críticas sobre os dados financeiros da empresa, estratégias de negociação e outros acordos de distribuição.

Afirmou que a transferência de Connolly para o YouTube prejudicaria os interesses da empresa durante as atuais negociações de licenciamento. A empresa defende que a mudança de posição de Connolly não é somente ética, mas também legalmente problemática.

Por outro lado, o YouTube não se pronunciou sobre o assunto. No entanto, afirma-se que. Connolly será responsável pela gestão de conteúdos transmitidos em direto na plataforma YouTube TV, parcerias de media e coordenação de direitos de transmissão desportiva. O YouTube reforçou a sua presença no setor do desporto ao vivo, principalmente ao adquirir os direitos de transmissão do NFL Sunday Ticket em 2023.