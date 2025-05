Como a Xiaomi pode superar a Tesla na China

Apesar de estar ainda numa fase embrionária, o sucesso da Xiaomi no mundo automóvel tem sido claro. Na China, os analistas esperam que a também fabricante de carros elétricos ultrapasse até a Tesla, que tem um histórico positivo no país asiático.

A Xiaomi apresentou à China e ao mundo a sua mais recente aposta para o mercado automóvel: o SUV elétrico YU7. Com pelo menos 760 km de autonomia, este modelo pode ser um problema para a Tesla, cujo Model Y promete "apenas" 719 km.

Este dado pode ser decisivo, uma vez que os consumidores atribuem grande relevância à autonomia de um veículo elétrico.

Segundo o analista Jeff Chung, num artigo, o Citi espera que "o YU7 corroa significativamente a quota de mercado da Tesla Model Y na China".

SUV elétrico YU7 pode dar muitas alegrias à Xiaomi

Além da autonomia, prevê que o modelo da Xiaomi custe entre 250.000 yuans a 320.000 yuans (cerca de 30.500 a 39.000 euros), e que registe cerca de 30.000 unidades em vendas mensais. Mais tarde, aponta que as vendas anuais estarão entre as 300.000 e as 360.000 unidades.

Apesar de o preço não ser conhecido, uma vez que a Xiaomi planeia anunciá-lo, em julho, no lançamento oficial do YU7, a faixa de preço prevista pelo Citi coloca o novo modelo elétrico da marca chinesa a par do Model Y da Tesla, na China. Este começa nos 263.500 yuans (cerca de 32.000 euros).

Segundo a CNBC, citando a Autohome, uma plataforma online de informação ao consumidor sobre automóveis na China, o Model Y da Tesla foi o segundo veículo de energia nova mais vendido no país nos seis meses até abril. O Seagull da BYD ficou em primeiro lugar, e o económico Wuling Hongguang Mini ficou em terceiro.

No mês de abril, por sua vez, o Geome Xingyuan da Geely encabeçou a lista dos veículos mais vendidos, seguido do Seagull da BYD e do Wuling Hongguan Mini, segundo os dados. O SU7 da Xiaomi ficou em quarto lugar, seguido por três modelos da BYD, enquanto o Model Y da Tesla ficou em oitavo lugar.

Segundo Elinor Leung, diretora administrativa de pesquisa de telecomunicações e Internet na Ásia da CLSA, numa nota, o YU7 está posicionado como um "SUV de luxo" e a suas vendas podem mesmo superar as do SU7.