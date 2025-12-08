Carro autónomo da Waymo ignora a polícia e coloca passageiros em perigo

Os carros totalmente autónomos ainda não convencem. Algumas cidades esforçam-se para os integrar nas suas ruas, com a ajuda de empresas como a Waymo. Os robotáxis desta empresa apresentam um problema recorrente que persiste há meses e agora colocou passageiros em perigo.

Carro autónomo da Waymo ignora a polícia

O sistema de condução totalmente autónoma está a confundir as luzes intermitentes dos veículos de emergência, incluindo os autocarros escolares. A empresa que fabrica veículos totalmente autónomos esteve envolvida em mais um incidente em Los Angeles com um dos seus robotáxis. O veículo circulava normalmente entre viaturas da polícia que bloqueavam uma rua.

Os carros da polícia usam as típicas luzes azuis e vermelhas intermitentes. Qualquer condutor saberia como reagir se encontrar um carro da polícia num cruzamento. O robotáxi da Waymo escolheu a pior opção possível. O incidente foi registado por uma câmara e o vídeo, publicado nas redes sociais, mostra o robotáxi, um Jaguar I-Pace, a virar à esquerda no final do sinal amarelo.

O carro ignora completamente o facto de que um carro da polícia bloqueava o outro lado do cruzamento. O robotáxi da Waymo viu-se involuntariamente no meio de uma blitz policial. O vídeo mostra a polícia a deter o condutor de uma carrinha branca que tinha ficado presa no cruzamento.

Robotáxi coloca passageiros em perigo

Este incidente com o Waymo destacou a importância de melhorar os sistemas de condução autónoma. O veículo acabou numa situação impensável, desviando-se de um carro da polícia para continuar o seu percurso, mesmo com a faixa em que entrou claramente interdita.

O incidente com o robotáxi não resultou em consequências graves, mas é extremamente perigoso. Os passageiros da Waymo poderiam ter ficado feridos ao entrar numa área isolada por agentes do Departamento de Polícia de Los Angeles.

Durante uma abordagem policial, a Waymo passou tranquilamente pelo veículo, colocando os passageiros em risco de serem baleados. O veículo ainda reduziu a velocidade e tentou parar a meio do cruzamento antes de entrar na via da direita. Os polícias gritaram para o robô-táxi não parar. Era tarde demais para o impedir de atravessar o ponto marcado, mas obviamente não obedeceu às ordens e continua o seu percurso.