BYD já vendeu um milhão de unidades do Seagull, o seu carro elétrico mais barato

Rebatizado para a Europa, o Dolphin Surf está a ser um verdadeiro sucesso global. Em apenas dois anos, a BYD já vendeu mais de um milhão de unidades do Seagull, o seu carro elétrico mais barato.

Lançado em abril de 2023, o Seagull é o carro elétrico mais barato que a BYD oferece na China (cerca de 6700 euros) e é, além disso, o seu best seller. Conforme dados da empresa, citados pela imprensa, já foram vendidos mais de um milhão de unidades!

Este marco foi anunciado pela marca durante a recente apresentação do Seal 06 EV e demorou exatamente 25 meses a ser atingido.

Disponível em Portugal, o modelo gerou expectativa devido aos seus preços acessíveis, tanto na China, como nos mercados para os quais a BYD está a expandi-lo.

O Seagull chegou à Europa, recentemente, sob o nome Dolphin Surf, após ser comercializado na América Latina como Dolphin Mini.

A versão europeia é ligeiramente diferente da vendida na China, especialmente por ser 21 cm mais longa, atingindo 3,99 metros de comprimento.

Em termos de preços, o novo BYD Dolphin Surf está disponível, a partir de junho, em Portugal, pelos seguintes preços (PVP sem despesas de legalização e transporte):

Versão Active (30 kWh) - 20.885 euros;

Versão Boost (43,2 kWh) - 24.990 euros;

Versão Comfort (43,2 kWh) - 27.990 euros.

Veterano da indústria automóvel surpreendeu-se com o Seagull da BYD

Em 2024, o veterano da indústria automóvel, John McElroy, decidiu testar o Seagull da BYD, e a surpresa foi real.

O vídeo partilhado começa com John McElroy e Terry Woychowski, presidente da Caresoft, a analisarem as specs do veículo, bem como o exterior, com o executivo a conjeturar algumas das prováveis medidas de redução de custos que a BYD tomou para fabricar o Seagull.

O vídeo continua e a admiração de ambos vai ficando mais clara. Na sua perspetiva, tendo em conta o preço, o Seagull da BYD oferece muitas utilidades e equipamentos.