Stellantis cria faróis inteligentes que comunicam com os peões

A tecnologia aplicada ao mundo automóvel está a mudar profundamente a forma como os veículos interagem com a estrada e com as pessoas. Um exemplo é o novo sistema de iluminação que permite aos automóveis “falar” com peões e outros utilizadores da estrada. Luzes em cores inéditas e um ecrã frontal indicam quando o veículo para ou cede a passagem, mesmo sem intervenção do condutor.

No passado, dizia-se que "no futuro, os carros vão comunicar com peões na rua. Bom, esse futuro está mais perto e a Stellantis aproveitou o International Symposium on Automotive Lighting (ISAL), realizado em Darmstadt, para mostrar uma das suas inovações mais marcantes: uns faróis que não apenas iluminam a estrada, mas também transmitem mensagens claras a quem circula em redor do veículo.

O projeto, desenvolvido em conjunto com a Opel e a Universidade Técnica de Darmstadt, materializa-se num Opel Grandland preparado para condução autónoma de nível 3, capaz de detetar peões e antecipar os seus movimentos.

Como funciona a IA nos faróis da Stellantis

O sistema utiliza inteligência artificial para identificar possíveis riscos e comunicar através de uma linguagem de cores. Quando o carro circula em modo autónomo, os piscas iluminam-se em ciano, sinal inequívoco de que o controlo está nas mãos do sistema.

Se uma pessoa se atravessar na sua trajetória, as luzes principais passam a magenta e um ecrã frontal mostra um alerta nesse mesmo tom enquanto o veículo reduz a velocidade. Uma vez parado, as luzes mudam para verde e projeta-se a silhueta de um peão, indicando que é seguro atravessar.

Os engenheiros escolheram ciano e magenta por serem cores que não se confundem com as habituais na sinalização rodoviária.

Queríamos evitar interpretações erradas. Estes tons não estão presentes no trânsito e são facilmente reconhecíveis.

Explica Julisa Le, responsável de inovação na Stellantis.

Caso o sistema não consiga gerir a situação, o condutor recebe um aviso para assumir o controlo, cumprindo os protocolos de segurança para a condução automatizada.

Mais de três anos de desenvolvimento

Esta tecnologia, em desenvolvimento desde 2022, faz parte da estratégia de investigação da Stellantis para reforçar a segurança na mobilidade autónoma.

Segundo Philipp Röckl, responsável global de iluminação, os faróis do futuro:

...serão um meio de comunicação, não apenas um recurso para ver e ser visto.

Com este protótipo, a Stellantis e a Opel demonstram que a iluminação automóvel pode tornar-se um elemento essencial para a convivência entre carros autónomos e peões, criando uma interação mais segura e compreensível para todos.