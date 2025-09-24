Stellantis cria faróis inteligentes que comunicam com os peões
A tecnologia aplicada ao mundo automóvel está a mudar profundamente a forma como os veículos interagem com a estrada e com as pessoas. Um exemplo é o novo sistema de iluminação que permite aos automóveis “falar” com peões e outros utilizadores da estrada. Luzes em cores inéditas e um ecrã frontal indicam quando o veículo para ou cede a passagem, mesmo sem intervenção do condutor.
No passado, dizia-se que "no futuro, os carros vão comunicar com peões na rua. Bom, esse futuro está mais perto e a Stellantis aproveitou o International Symposium on Automotive Lighting (ISAL), realizado em Darmstadt, para mostrar uma das suas inovações mais marcantes: uns faróis que não apenas iluminam a estrada, mas também transmitem mensagens claras a quem circula em redor do veículo.
O projeto, desenvolvido em conjunto com a Opel e a Universidade Técnica de Darmstadt, materializa-se num Opel Grandland preparado para condução autónoma de nível 3, capaz de detetar peões e antecipar os seus movimentos.
Como funciona a IA nos faróis da Stellantis
O sistema utiliza inteligência artificial para identificar possíveis riscos e comunicar através de uma linguagem de cores. Quando o carro circula em modo autónomo, os piscas iluminam-se em ciano, sinal inequívoco de que o controlo está nas mãos do sistema.
Se uma pessoa se atravessar na sua trajetória, as luzes principais passam a magenta e um ecrã frontal mostra um alerta nesse mesmo tom enquanto o veículo reduz a velocidade. Uma vez parado, as luzes mudam para verde e projeta-se a silhueta de um peão, indicando que é seguro atravessar.
Os engenheiros escolheram ciano e magenta por serem cores que não se confundem com as habituais na sinalização rodoviária.
Queríamos evitar interpretações erradas. Estes tons não estão presentes no trânsito e são facilmente reconhecíveis.
Explica Julisa Le, responsável de inovação na Stellantis.
Caso o sistema não consiga gerir a situação, o condutor recebe um aviso para assumir o controlo, cumprindo os protocolos de segurança para a condução automatizada.
Mais de três anos de desenvolvimento
Esta tecnologia, em desenvolvimento desde 2022, faz parte da estratégia de investigação da Stellantis para reforçar a segurança na mobilidade autónoma.
Segundo Philipp Röckl, responsável global de iluminação, os faróis do futuro:
...serão um meio de comunicação, não apenas um recurso para ver e ser visto.
Com este protótipo, a Stellantis e a Opel demonstram que a iluminação automóvel pode tornar-se um elemento essencial para a convivência entre carros autónomos e peões, criando uma interação mais segura e compreensível para todos.
Mais porcaria para avariar e depois é uma fortuna para arranjar…
Isto já mete é nojo.
Por alguma razão as construtoras europeias estão como estão… Ninguém quer este lixo todo, queremos é carros simples, fiáveis e acessíveis para comprar e manter!
Níveis de automação 2 e 3:
– Nível 2 (automação parcial): Sistemas de assistência ao condutor que exigem supervisão humana e que o condutor mantenha as mãos no volante, os olhos na estrada, pronto para intervir a qualquer momento.
– Nível 3 (automação condicional): O veículo pode tomar decisões em ambientes controlados (exemplo: trânsito intenso em autoestrada) mas exige que o condutor assuma o comando se solicitado.
“O salto do nível 2 para o nível 3 é considerado um avanço tecnológico importante, pois é a primeira vez que o condutor pode, em parte, desviar a sua atenção da condução”. “A Alemanha foi o primeiro país europeu a autorizar a condução autónoma de nível 3, e marcas como Mercedes, Audi e Honda já desenvolveram sistemas para este nível. 2
O sistema mais avançado da Tesla – o FSD é de nível 2. O Opel Grandland referido no post é também de nível 2 – se o estão a desenvolver para atingir o nível 3 ainda lá não chegaram.
Quanto às luzes verdes para peões … uns carros com e outros sem, só vai dar confusão.