Google Pixel 10 e 10 Pro XL têm os melhores ecrãs do mercado, confirma a DXOMARK

Os Google Pixel 10 e 10 Pro XL estabeleceram um novo padrão de qualidade para ecrãs de smartphones em 2025, ao conquistarem as duas primeiras posições no ranking global da DXOMARK. Com pontuações de topo, os dispositivos da Google demonstram um desempenho de excelência em critérios essenciais como precisão de cor, legibilidade sob qualquer luz e resposta tátil.

Pixel 10 Pro XL: ecrã Nº 1 no ranking global da DXOMARK

O Google Pixel 10 Pro XL lidera a tabela com uma pontuação geral de 161, um feito que a DXOMARK descreve como um "desempenho excecional em todos os aspetos". O grande destaque do dispositivo foi a sua precisão de cor, que lhe valeu "a pontuação mais alta na nossa base de dados para este atributo".

A tecnologia de tom adaptativo da Google garante que as cores se mantêm fiéis e consistentes, independentemente das condições de iluminação ambiente, tornando a visualização de fotos uma experiência ultrarrealista.

Análise Técnica: brilho de 3013 cd/m², HDR e resposta tátil

A legibilidade do Pixel 10 Pro XL é igualmente impressionante. O ecrã atinge um pico de brilho de 3013 cd/m 2, um valor que o coloca entre os melhores do mercado e garante visibilidade perfeita mesmo sob luz solar direta.

Na reprodução de vídeo, o painel exibe as suas qualidades com conteúdo HDR que oferece "luminância, contraste e cor equilibrados", resultando numa experiência imersiva. A análise da DXOMARK também realça a resposta ao toque como "excecionalmente rápido e fiável", um fator crucial para a fluidez no uso diário e para o desempenho em jogos.

Google Pixel 10: desempenho de topo que rivaliza com Pro XL

Logo atrás, o Google Pixel 10 alcançou uma notável pontuação de 160 pontos, assegurando o segundo lugar no ranking. Este resultado prova que o modelo base não fica muito atrás do seu irmão maior.

A DXOMARK salienta que o Pixel 10 oferece uma experiência de visualização que compete diretamente com a do Pro XL, elogiando a sua "legibilidade excecional, desempenho de cor vívido e natural, e interações suaves".

Conforto visual: certificação Eye Comfort nos dois modelos

Um ponto comum e de grande valor para o utilizador é que ambos os modelos receberam o selo DXOMARK Eye Comfort. Esta certificação reconhece a eficácia do sistema de filtragem de luz azul, que reduz o cansaço ocular durante utilizações prolongadas sem sacrificar a fidelidade das cores.

Segundo a entidade, este foco no bem-estar reafirma "o compromisso da Google com a inovação", consolidando a linha Pixel 10 como a nova referência a bater no que toca à qualidade de ecrãs.