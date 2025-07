A Xiaomi acaba com o HyperOS 2 e aposta tudo no HyperOS 3

Com a decisão de criar o seu sistema dedicado aos smartphones, a Xiaomi acabou por criar uma peça essencial do seu ecossistema. Agora, a empresa revelou que está a abandonar o desenvolvimento do HyperOS 2 para se concentrar no HyperOS 3, uma decisão que pode ser vista como negativa, mas que beneficiará muito os utilizadores.

A Xiaomi acaba com o HyperOS 2

A Xiaomi acaba de terminar o desenvolvimento do HyperOS 2, para se focar no que virá a seguir para o seu sistema operativo. Esta é uma nova versão que incluirá melhorias significativas em termos visuais, de desempenho e de compatibilidade. Algo que a empresa já começou a preparar.

Desta forma, a Xiaomi interrompe por completo o desenvolvimento do HyperOS 2 e de todas as versões adicionais. É uma decisão consciente e que servirá para se focar no HyperOS 3. Esta versão encontra-se atualmente em fase beta e o seu lançamento poderá acontecer entre agosto e setembro.

De qualquer forma, este anúncio não significa que os dispositivos Xiaomi que ainda não receberam o HyperOS 2 ou a versão 2.2 fiquem sem ele. Isto porque a empresa chinesa garantiu que vai continuar a implementar estas versões nos telemóveis compatíveis que ainda não o receberam.

Foco será no HyperOS 3 e no Android

No entanto, com esta alteração, todas as funcionalidades planeadas para versões futuras do HyperOS 2 serão transferidas para o HyperOS 3. Por exemplo, uma das novas características notáveis que veremos no HyperOS 3 será uma interface completamente redesenhada. Basicamente, o novo sistema operativo incluirá novas animações e diversas melhorias visuais para criar um sistema operativo mais limpo.

São esperadas transições ainda mais suaves, um redesenho de certos elementos visuais e uma interface mais simplificada. O melhor de tudo é que o novo sistema operativo HyperOS será compatível com o Android 15 e o Android 16. Isso permitirá que os modelos mais antigos que não tinham suporte para o Android 16 também beneficiem da nova atualização.

E tal como já era esperado, a Xiaomi confirmou que o HyperOS 3 virá com características de inteligência artificial, como é habitual na concorrência. É algo qye cada vez mais se torna padrão e que os utilizadores se habituaram a usar no seu dia a dia.