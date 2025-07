Netflix abandona plano e obriga utilizadores a mudança que não querem

A Netflix percebeu as vantagens do seu plano suportado por anúncios. Isso leva agora a mudar e a abandonar um dos seus planos mais interessantes. Obriga a que os subscritores do plano básico tenham de fazer uma escolha difícil. Ou atualizam para o plano com anúncios ou pagam mais 40%. Será que vamos ter este cenário em Portugal?

Netflix abandona plano mais básico

Quem ainda subscreve o plano Básico da Netflix, provavelmente irá receber um e-mail da empresa de streaming a informar que o mesmo acabou. O conselho é ler com atenção esta mensagem, porque, caso contrário, cobrarão o plano com anúncios. Este é um novo cenário que a empresa está a implementar em Espanha e que surpreendeu os utilizadores.

Quando a Netflix lançou o seu plano com anúncios em Espanha, cancelou o Plano Básico para não prejudicar o anterior. No entanto, permitiu que os clientes existentes continuassem a utilizá-lo durante pelo menos um ano em troca de um aumento de dois euros na mensalidade, passando-a para 9,99 euros.

Este prazo termina agora, pelo que os utilizadores têm uma opção. Ou atualizam para o plano com anúncios ou para o plano Standard, que custa mais 40% do que o plano atual. Caso contrário, a Netflix decidirá por eles. O plano básico da Netflix permitia aos utilizadores ver o seu conteúdo em 720p sem anúncios, num dispositivo, por 9,99 euros por mês.

Obriga utilizadores a mudança que não querem

As restantes opções, em Espanha, são atualizar para o plano Standard com anúncios, em 1080p e 2 dispositivos por 6,99€, o plano Standard sem anúncios por 13,99€ ou o plano Premium com 4K HDR por 19,99€. No e-mail que a Netflix está a enviar aos clientes destaca esta frase: "com o seu novo plano, poupa 30%". O que não diz é que, se quiser um plano sem anúncios, terá de pagar mais 40% do que pagava antes.

O mais complicado é o que fazem se não for tomada uma decisão. Esperava-se que se o plano expira-se, a subscrição também seria terminada. Mas não. A Netlix cobrará pelo seu plano com anúncios. Portanto, é necessário que quem não quiser anúncios tenha cuidado. Deve escolher outro plano ou cancelar a sua subscrição, porque vão cobrar o plano Padrão com anúncios.

As plataformas de streaming perceberam que ganham muito mais com os anúncios do que com as subscrições pagas. Assim, a tendência será eliminar as subscrições, para obrigar os utilizadores a migrarem. A única opção que resta é optar por um plano relativamente barato com anúncios, ou subscrever um plano Premium sem anúncios, muito mais caro. Resta saber se e quando esta mudança chegará a Portugal!