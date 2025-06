Vem ai o fim da IPTV? Amazon bloqueia apps piratas no Fire TV Stick

Uma das ferramentas mais usadas na IPTV, pela sua modularidade, é o Fire TV Stick da Amazon. Este hardware tem sido explorado para correr as apps necessárias para usar este serviço, sendo simples de alterar e de preparar. Isso pode estar a chegar ao fim, com a Amazon a bloquear apps piratas no Fire TV Stick.

Amazon bloqueia apps piratas

A Amazon está finalmente a levar a sério as alegações generalizadas de hacking nos seus Fire TV Stick para serem usados para acesso à IPTV. Várias apps foram bloqueadas e já não podem ser executadas nesses dispositivos. Mas a Amazon precisa de fazer uma limpeza mais profunda.

Esta empresa tomou finalmente medidas para bloquear a execução de apps suspeitas em dispositivos de streaming Fire TV. O Flix Vision e o Live NetTV permitiram o acesso a conteúdos pirateados. Podem ser instalados via sideload, ignorando a Appstore, a loja oficial da Amazon que se recusa a alojar tais apps.

Agora, ao tentar iniciar estas apps, é apresentada uma mensagem de aviso, dizendo ao utilizador que foram desativadas devido ao risco para o dispositivo ou para os dados pessoais. Apesar da presença do botão "Manter", o painel de aviso apenas permite desinstalar a app ofensiva para libertar espaço de armazenamento. Não é excluído automaticamente.

Não é só a IPTV no Fire TV Stick

A Amazon também bloqueou a utilização das apps Ocean Streamz e Blink Streamz, mas aparentemente não por motivos de pirataria ou IPTV. O AFTVnews refere que permitiram aos utilizadores ignorar o ecrã inicial do Fire TV, um dos locais favoritos da Amazon para exibir anúncios. Sem dúvida, a razão aqui é mesmo só por estar a perder dinheiro.

No entanto, estas apps, bem como as outras duas que contêm conteúdo ilegal, podem, de facto, representar uma ameaça para os dados do utilizador. Dizem que os APKs, os "pacotes" para Android destas apps, contêm código malicioso. Por isso, é melhor qualquer utilizador manter-se o mais longe possível deles.

A Amazon protege, portanto, os seus interesses, mas também se mostra sensível às alegações cada vez mais graves de pirataria em massa permitida pelos seus dispositivos de streaming. É um jogo de gato e rato: há dezenas de apps semelhantes para a Fire TV que ainda não foram bloqueadas e que abrem as portas à IPTV.